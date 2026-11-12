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Право

Утверждены правила установления стационарных пунктов наблюдения за воздухом

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 14:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 6 ноября 2026 года утвердил Правила установления охранных зон стационарных пунктов наблюдений и пунктов наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы государственной наблюдательной сети, сообщает Zakon.kz.

Организация стационарных пунктов наблюдений (СПН) осуществляются с соблюдением основных требований:

  • репрезентативности пунктов наблюдений;
  • единства и сопоставимости методов измерений, обработки и обобщения результатов наблюдений;
  • обеспечения достоверности получаемых результатов и доступности информации для пользователей.

Размещение СПН производится с учетом обеспечения всестороннего изучения гидрометеорологического режима на территории Казахстана.

СПН размещаются на земельных участках или части водной акватории с учетом требований, предъявляемых к конкретным СПН в зависимости от видов наблюдений.

Указывается, что охранная зона открытых СПН (метеорологические станции) должна обеспечивать наблюдения репрезентативные окружающей местности, допускаются препятствия, расположенные на расстоянии не менее двадцатикратной их высоты.

В охранной зоне полузащищенных СПН, расположенных в застроенных населенных пунктах и в условиях с естественной защищенностью (на территории с пересеченным рельефом местности и ландшафтными особенностями), могут иметься препятствия (отдельно стоящее не сплошное строение, ограждение, деревья и тд.), расположенные на расстоянии не менее десятикратной их высоты.

СПН (метеорологические станции), расположенные в урбанизированных зонах и испытывающие антропогенное воздействие (городские застройки, промышленные зоны, лесные массивы и т.д.), обеспечивают наблюдения, характерные для данной местности (окружающего района), в котором они расположены, и могут иметь препятствия менее десятикратной их высоты.

Предусмотрено, что в решениях о предоставлении (передаче) земельных участков смежных с СПН указываются требования по охране и использованию земельных участков с соблюдением требований данных Правил и Положения о стационарных пунктах наблюдений и пунктах наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы государственной наблюдательной сети.

В охранных зонах СПН, на которых производятся приземные метеорологические и актинометрические, наблюдения, запрещается:

  • строительство зданий и сооружений;
  • создание оросительных или осушительных систем, искусственных водоемов, высадка деревьев и кустарников;
  • производство горных, строительных, монтажных, взрывных работ и планировка грунта;
  • прокладка теплотрасс, других трубопроводов, кабельных линий;
  • прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса;
  • устройство стоянок автомобильного транспорта, других машин и механизмов;
  • складирование удобрений, устройство свалок и мест слива растворов кислот, солей, щелочей.

В охранных зонах СПН (радиолокационные, аэрологические станции), которые расположенных в населенных пунктах, могут иметься препятствия, расположенные на расстоянии не менее десятикратной их высоты.

Вместе с тем в охранных зонах СПН, на которых проводятся радиолокационные и аэрологические наблюдения, запрещается:

  • прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса, строительство высоковольтных линий электропередачи, мощных силовых электроустановок, строительство зданий и сооружений.

В охранных зонах СПН (морские гидрологические посты) запрещается:

  • швартовка судов – на расстоянии от границ СПН менее 25 метров;
  • сооружение водозаборов и водосбросов – на расстоянии от границ СПН менее 50 метров;
  • производство геологоразведочных и водолазных работ, бросание якорей – на расстоянии от границ СПН менее 100 метров;
  • сооружение причалов, пристаней, производство дноуглубительных, землечерпальных работ и намыв берега – на расстоянии от границ СПН менее 150 метров.

Организация ПНЗ осуществляется с соблюдением основных требований:

  • единства и сопоставимости методов измерений, обработки и обобщения результатов наблюдений;
  • обеспечения достоверности получаемых результатов.

Также говорится, что ПНЗ размещаются в местах, выбранных на основе обязательного предварительного исследования загрязнения воздушной среды города промышленными выбросами, выбросами автотранспорта, бытовыми и другими источниками, и изучения метеорологических условий рассеивания примесей. При этом следует учитывать повторяемость направления ветра над контролируемой территорией.

Для характеристики распределения концентрации примеси по городу ПНЗ устанавливаются в первую очередь в тех жилых районах, где наибольшие средние уровни загрязнения, в административном центре населенного пункта и в жилых районах с различными типами застройки, а также в парках, зонах отдыха.

Размещение ПНЗ на территории объектов, имеющих ограждение или установленный режим охраны, осуществляется при наличии согласования с собственником объекта.

Охранная зона для ПНЗ не устанавливается.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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