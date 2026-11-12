Сколько средств понадобится на строительство второй очереди LRT в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 9 ноября 2026 года внесены дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен двумя объектами: 1. Новая транспортная система города Астаны. LRT (2-ая очередь) На ее строительство планируется 1 379 803 400 000 теңге, из них займ в 2026 году в сумме 281 754 000 000 теңге у международных финанинститутов. Строительство рассчитано на 2026-2028 годы. Материал по теме LRT расширят в Астане: на какой стадии проекты 2.Строительство железнодорожной линии "Мойынты – Кызылжар" Стоимость проекта 1 374 191 500 000 теңге. Планируется занять до 636 591 700 000 теңге у Международного Банка Реконструкции и Развития, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций. Строительство рассчитано на 2026-2048 годы. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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