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Право

Сколько средств понадобится на строительство второй очереди LRT в Астане

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 14:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 9 ноября 2026 года внесены дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен двумя объектами:

1. Новая транспортная система города Астаны. LRT (2-ая очередь)

На ее строительство планируется 1 379 803 400 000 теңге, из них займ в 2026 году в сумме 281 754 000 000 теңге у международных финанинститутов. Строительство рассчитано на 2026-2028 годы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 14:36
LRT расширят в Астане: на какой стадии проекты

2.Строительство железнодорожной линии "Мойынты – Кызылжар"

Стоимость проекта 1 374 191 500 000 теңге. Планируется занять до 636 591 700 000 теңге у Международного Банка Реконструкции и Развития, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций. Строительство рассчитано на 2026-2048 годы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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