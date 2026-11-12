Полеты в гражданской авиации РК: что изменилось и для кого

Приказом и.о. министра транспорта от 6 ноября 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила производства полетов в гражданской авиации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что эксплуатант не назначает сотрудника по обеспечению полетов/полетного диспетчера на дежурство, если он:

не прошел удовлетворительно курс подготовки, проводимый эксплуатантом, охватывающий все специфические компоненты метода контроля и наблюдения за производством полетов эксплуатанта;

в течение предшествующих 12 месяцев не выполнил как минимум один квалификационный полет в одном направлении в кабине экипажа ВС в любом районе, в котором данное лицо уполномочено осуществлять руководство полетами, при этом полет должен включать посадки на максимально возможном количестве аэродромов;

не выполнил как минимум один квалификационный полет в одном направлении в кабине экипажа ВС в любом районе, в котором данное лицо уполномочено осуществлять руководство полетами, при этом полет должен включать посадки на максимально возможном количестве аэродромов; не продемонстрировал эксплуатанту знание содержания РПП эксплуатанта, радиооборудования используемого ВС и навигационного оборудования используемого ВС;

не продемонстрировал эксплуатанту знание в отношении выполнения полетов и районов, за которые данное лицо отвечает и в которых уполномочено осуществлять руководство полетами: сезонных метеорологических условий и источников метеорологической информации; влияния метеорологических условий на прием радиосвязи на используемом ВС особенностей и ограничений каждой используемой навигационной системы и инструкций по загрузке ВС;

не продемонстрировал эксплуатанту знания и навыки в области человеческого фактора, имеющие отношение к выполнению диспетчерских обязанностей;

не продемонстрировал эксплуатанту способность выполнять обязанности сотрудника по обеспечению полетов/полетного диспетчера.

Для квалификационного полета сотрудник по обеспечению полетов/полетный диспетчер должен уметь контролировать систему внутренней переговорной связи летного экипажа и радиосвязь, а также наблюдать за действиями летного экипажа.

Эксплуатант устанавливает в руководстве по производству полетов (РПП) подробные сведения о курсе подготовки сотрудника по обеспечению полетов/полетного диспетчера.

При этом уточняется, что эксплуатант обеспечивает хранение данных полетного времени, служебного полетного времени, служебного времени и времени отдыха не менее трех лет членов летного и кабинного экипажей и ведет учет в соответствии с требованиями Правил организации рабочего времени и отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации РК.

Если эксплуатант внедряет FRMS для управления рисками для безопасности, связанными с утомляемостью, он обязан:

включать в FRMS научные принципы и знания;

на постоянной основе выявлять опасные факторы для безопасности, связанные с утомляемостью, и возникающие вследствие них риски;

обеспечивать своевременное внедрение корректирующих мер, необходимых для эффективного снижения рисков, связанных с выявленными опасными факторами;

обеспечивать непрерывный мониторинг и регулярную оценку эффективности мер по снижению рисков, связанных с утомляемостью; и

обеспечивать постоянное совершенствование общей эффективности FRMS.

Подробные требования к FRMS устанавливаются Правилами организации рабочего времени и отдыха членов экипажей ВС ГиЭА РК.

Эксплуатант разрабатывает и внедряет FRMS в соответствии с техническими инструктивными материалами по FRMS для эксплуатантов, утвержденными и опубликованными уполномоченной организацией.

Также говорится, что эксплуатант ведет учет налета, полетного времени, служебного полетного времени, служебного времени и времени отдыха всех членов летного и кабинного экипажа.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.