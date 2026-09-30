Утверждены правила отзыва и приостановления медицинского сертификата в гражданской авиации

Приказом и.о. министра транспорта от 25 сентября 2026 года внесены изменения в Правила медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами, в которых предусматривается, что уполномоченная организация приостанавливает действие медицинского сертификата в следующих случаях:

нарушение обладателем медицинского сертификата требований пунктов 27 и 28 Правил;

выявления сокрытия обладателем медицинского сертификата информации о наличии у него заболеваний, известных ему и представляющих опасность для осуществления профессиональной деятельности во время прохождения медицинского освидетельствования, медицинского осмотра и в период между медицинскими освидетельствованиями;

обладатель медицинского сертификата не выполнил требования ограничений, установленных медицинским сертификатом;

по заявлению обладателя медицинского сертификата.

В период приостановления действия медицинского сертификата его обладатель не допускается к выполнению функций, требующих наличия действующего медицинского сертификата.

Решение о приостановлении действия медицинского сертификата оформляется приказом руководителя уполномоченной организации на основании материалов проверки и иных подтверждающих документов.

Уведомление о приостановлении действия медицинского сертификата уполномоченной организацией направляется обладателю медицинского сертификата или руководителю организации гражданской авиации в чьем подчинении находится обладатель медицинского сертификата.

Срок приостановления действия медицинского сертификата, не превышает 90 календарных дней со дня издания приказа.

Восстановление действия медицинского сертификата осуществляется после устранения причин приостановления.

Также добавлено, что уполномоченная организация отзывает медицинский сертификат в следующих случаях:

получения медицинского сертификата путем фальсификации представленных обладателем медицинского сертификата документов;

при повторном выявлении в течение года сокрытия обладателем медицинского сертификата информации о наличии у него заболеваний, известных ему и представляющих опасность для осуществления профессиональной деятельности во время прохождения медицинского освидетельствования, медицинского осмотра и в период между медицинскими освидетельствованиями;

по заявлению обладателя медицинского сертификата;

по решению суда.

Уполномоченная организация уведомляет в письменной форме об отзыве медицинского сертификата обладателя медицинского сертификата или руководителя организации гражданской авиации, в чьем подчинении находится указанное лицо, в срок три рабочих дня со дня принятия решения.

Обладатель медицинского сертификата или руководитель организации гражданской авиации, в чьем подчинении находится обладатель медицинского сертификата, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченной организации возвращает медицинский сертификат эксперту, выдавшему медицинский сертификат.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.