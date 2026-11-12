Утверждены правила финансирования проектов цифровизации в сфере углеводородов

Совместным приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития и министра энергетики утверждены Правила финансирования проектов цифровизации в области углеводородов в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем.

Так, говорится, что недропользователь осуществляет финансирование проектов цифровизации ежегодно в течение периода добычи, начиная со второго календарного года добычи, в пределах одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года, с учетом сумм, выделенных недропользователем в текущем году на финансирование научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ.

Объем финансирования проектов цифровизации, перечисленный недропользователем в отчетном году, превышающий размер, указанный выше, учитывается в счет исполнения соответствующих обязательств недропользователя в следующем году.

Недропользователь исполняет обязательства по финансированию проектов цифровизации не позднее 31 марта отчетного года путем перечисления денежных средств в Фонд.

Датой исполнения обязательства недропользователя по финансированию проектов цифровизации за соответствующий год признается дата поступления соответствующей суммы обязательства в Фонд.

Недропользователь получает подтверждение об исполнении своего обязательства по финансированию проектов цифровизации за отчетный год от Фонда через ЕО НИС.

Уполномоченный орган в области добычи углеводородов осуществляет контроль исполнения недропользователями своих обязательств по финансированию проектов цифровизации и мониторинг взаимодействия недропользователя с Фондом посредством ЕО НИС.

Фонд использует не более трех процентов от суммы полученного финансирования на текущие административные расходы Фонда и финансирование проектов цифровизации уполномоченного органа в области добычи углеводородов, реализуемые через Фонд.

Приоритетные отраслевые направления для осуществления проектов цифровизации определяет НТС при уполномоченном органе по цифровизации по согласованию с уполномоченным органом в области добычи углеводородов.

Приоритетные отраслевые направления проектов цифровизации в топливно-энергетическом секторе включают в себя разработку, внедрение, применение элементов цифрового месторождения, технологических решений или моделирования на основе искусственного интеллекта, роботизацию недропользования и внедрение беспилотных технологий, решений в области энергоэффективности и снижения углеродного следа, создание цифровых двойников месторождений для моделирования и оптимизации сценариев разработки и улучшения технико-экономических показателей добычи углеводородов, внедрение технологических решений на основе промышленного интернета вещей и беспроводного мониторинга, внедрение решений на основе облачных, VR/AR технологий и иные направления по решению НТС при уполномоченном органе по цифровизации.

Предусмотрено, что недропользователь посредством ЕО НИС направляет в Фонд заявку на реализацию проекта цифровизации. К заявке прилагаются техническое задание, предварительный расчет стоимости проекта цифровизации, план реализации проекта цифровизации. Допускается прилагать иные документы, детализирующие заявку.

Фонд в течение одного рабочего дня передает заявку на рассмотрение в НТС при уполномоченном органе в области добычи углеводородов.

НТС при уполномоченном органе в области добычи углеводородов рассматривает поступившие заявки на предмет их обоснованности не более одного месяца.

По результатам рассмотрения заявки НТС при уполномоченном органе в области добычи углеводородов согласовывает заявку, направляет ее на доработку с указанием причин или отказывает в согласовании заявки с указанием причин.

В течение одного месяца с даты получения согласования НТС при уполномоченном органе в области добычи углеводородов Фонд проводит экспертизу поступившей заявки и приложенных документов в порядке, установленном внутренним нормативным документом Фонда.

В состав экспертной комиссии Фонда в обязательном порядке входят представители уполномоченного органа в сфере цифровизации и уполномоченного органа в области добычи углеводородов.

Проекты цифровизации, получившие положительное заключение по результатам экспертизы Фонда, реализовываются в порядке, установленном внутренним нормативным документом Фонда.

Фонд может отложить рассмотрение заявки или реализацию проекта цифровизации до поступления необходимого финансирования от недропользователя.

Фонд осуществляет платежи подрядчику в соответствии с условиями трехстороннего договора.

Недропользователь самостоятельно осуществляет проверку результатов выполнения проекта цифровизации и их приемку у подрядчика.

Указывается, что недропользователь и подрядчик по запросу уполномоченного органа в области добычи углеводородов, уполномоченного органа в сфере цифровизации или Фонда предоставляют документы, фото, видеоматериалы, подтверждающие выполнение проекта цифровизации, предоставляют доступ на объекты недропользователя для осмотра результатов реализации проекта цифровизации.

Фонд ежегодно не позднее 30 января представляет уполномоченному органу по цифровизации и уполномоченному органу в области добычи углеводородов отчет за предыдущий год по результатам реализации. В отчете отражаются детальные данные по всем недропользователям, включая суммы поступившего финансирования, поступившие заявки на реализацию проектов цифровизации, результаты экспертизы заявок на реализацию проектов цифровизации, заключенные договоры на реализацию проектов цифровизации, суммы использованного финансирования, неиспользованные остатки сумм финансирования.

Сумма финансирования, внесенная недропользователем и оставшаяся неиспользованной на момент прекращения действия контракта на недропользование по любому основанию, а также сумма финансирования, внесенная недропользователем и не использованная для реализации проектов цифровизации в течение трех лет перечисляется в республиканский бюджет на финансирование научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ в сфере недропользования.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.