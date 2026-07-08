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Право

Закон об обращении с радиоактивными отходами подписал Токаев

закон об обращении с радиоактивными отходами, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 12:46 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 июля 2026 года подписал закон об обращении с радиоактивными отходами и сопутствующие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на переход от регулирования отдельных операций по хранению и захоронению радиоактивных отходов к комплексному регулированию всей системы обращения с радиоактивными отходами, включая объекты обращения с радиоактивными отходами, их жизненный цикл, обязанности образователей, роль национального оператора, общие условия деятельности, государственное регулирование, учет, контроль, безопасность, финансирование и вопросы ядерного наследия.

Главные нововведения закона включают:

  • Запрет на ввоз: исключается возможность импорта и захоронения иностранных радиоактивных отходов, кроме случаев возврата продуктов их переработки.
  • Постоянный контроль: закреплены нормы непрерывного государственного контроля и надзора за объектами.

В сопутствующем законе приняты нормы, направленные на:

  • введение режима постоянного государственного контроля и надзора и закреплен порядок его осуществления;
  • вводится понятие "объекты ядерного наследия";
  • уточняются компетенции уполномоченного органа;
  • закрепляется специальный порядок государственного контроля и надзора с учетом специфики объектов использования атомной энергии, уровня потенциальной опасности, требований безопасности и международных подходов в данной сфере;
  • вводится понятие "Национальный оператор атомной электрической станции", которым будет юридическое лицо, со стопроцентным участием государства, осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации атомной электростанции.

Также в Бюджетный кодекс вносятся поправки, направленные на закрепление особенностей бюджетного кредитования Национального оператора атомной электрической станции в форме бюджетной кредитной линии.

В законопроект по Кодексу о недрах и недропользовании внесены нормы:

  • по определению Агентства по атомной энергии уполномоченным органом в области урана и наделением его полномочиями по регулированию разведки урана;
  • по национальной компании, которой определяется АО "НГК "Тау-Кен Самрук", на получение лицензий на разведку и добычу стратегических ресурсов, за исключением урана и угля;
  • введение механизма временной эксплуатации пробуренной скважины на срок свыше девяноста дней в период разведки, что предоставляет недропользователям возможность добывать нефть на ранней стадии.

В целом закон призван сформировать целостную государственную политику, повысить стандарты ядерной безопасности и обеспечить защиту населения и окружающей среды.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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