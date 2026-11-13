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Право

В Казахстане предельная цена оптовой продажи сжиженного газа останется прежней с 1 января 2027 года

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен приказ министра энергетики "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется переутвердить на том же уровне предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа с 1 января 2027 года.

C 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж была утверждена в размере 59 722 теңге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

C 1 января по 30 июня 2026 года оптовая цена на сжиженный газ была также установлена в размере 59 722 тенге за тонну.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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