Почти 200 земельных участков изымут в Алматы для строительства дороги

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Принято постановление акимата города Алматы от 22 мая 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 197 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Кайрат Турксибского района города Алматы, для организации подъезда к полицентру "Восточные ворота" до улицы Бухтарминская", – говорится в документе. Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года. КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано: обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы". Ранее мы рассказали, что в Турксибском районе, микрорайоне "Кайрат" изымут земельный участок для строительства подстанции 110 кВ "Восточные ворота".

Поделитесь новостью