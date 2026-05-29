Право

Почти 200 земельных участков изымут в Алматы для строительства дороги

29.05.2026 15:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Принято постановление акимата города Алматы от 22 мая 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 197 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Кайрат Турксибского района города Алматы, для организации подъезда к полицентру "Восточные ворота" до улицы Бухтарминская", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление развития дорожной инфраструктуры города Алматы".

Ранее мы рассказали, что в Турксибском районе, микрорайоне "Кайрат" изымут земельный участок для строительства подстанции 110 кВ "Восточные ворота".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
