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Право

Размещение персональных данных в открытом доступе рассмотрели в Конституционном суде

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:40 Фото: freepik
Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции п. 3 статьи 29 Налогового кодекса и пункта 8 Правил ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и иное имущество, предоставленные иностранными государствами и организациями, сообщает Zakon.kz

Поводом для обращения стало размещение в открытом доступе персональных данных заявителя в соответствующем реестре после представления им отчетности о получении денежных средств в рамках контрактов с международными организациями.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы допускают публикацию его персональных данных без согласия и не предусматривают эффективного механизма исключения сведений из реестра. Ранее он обращался в суды с требованиями о признании Правил незаконными и исключении сведений о ней из реестра. Судебные акты по результатам рассмотрения споров были оставлены без изменения.

Конституционный суд отметил, что пункт 3 статьи 29 Налогового кодекса не регулирует порядок ведения базы данных, включения в нее лиц и исключения из нее, а определяет только уполномоченный орган, устанавливающий соответствующий порядок и обеспечивающий публикацию реестра.

При оценке допустимости обращения Суд установил, что пункт 8 Правил был применен судом первой инстанции 11 декабря 2023 года. К моменту обращения в Конституционный суд предусмотренный Конституционным законом срок уже истек.

"Определение специализированного межрайонного административного суда от 16 апреля 2025 года не повлекло возникновения нового срока, поскольку оспариваемое положение Правил в рамках этого дела непосредственно не применялось, а упоминалось в связи с ранее принятым судебным решением", - отметили в КС.

Таким образом, в связи с несоблюдением установленных законом условий допустимости обращение не было принято к конституционному производству.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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