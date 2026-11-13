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Право

Передача банками информации о мобильных переводах клиентов: уточнены данные

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 13:47 Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 5 ноября 2026 года внесены изменения в части представления информации в орган госдоходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах и сроках представления в орган государственных доходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений об итоговых суммах платежей, поступивших на счет физического лица, индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим или являющегося пользователем специального мобильного приложения для осуществления предпринимательской деятельности, за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение, уточняется:

Сведения передаются с цифровых систем (ЦС) банковских организаций по плательщикам на основании их согласия на раскрытие банковской тайны, данного обслуживающему банку. Согласие плательщиками подписывается в СМП с обязательным удостоверением электронной цифровой подписью.

СМП обеспечивает получение банковскими организациями электронного документа, подтверждающего наличие согласия.

В ЦС Комитета формируется, выгружается посредством электронного взаимодействия первоначальный список плательщиков с отметкой о наличии их согласия, который передается для загрузки в ЦС банковских организаций.

Обновление информации в списке по измененным, дополненным, удаленным данным плательщиков осуществляется Комитетом в рамках электронного взаимодействия в онлайн-режиме.

Банковские организации формируют сведения и передают в ЦС Комитета ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством использования открытого API-сервиса по приему электронных данных в XML-формате.

При отсутствии интеграции ЦС Комитета с ЦС банковских организаций:

Комитет ежемесячно, 1-го числа месяца, следующего за отчетным:

  • формирует и выгружает в файл "ESB_BVU_spisok_дд.мм.гггг" Список по состоянию на 00:00 часов указанной даты;
  • размещает вышеуказанный файл на sftp-сервере Комитета в папке "ESB_BVU_spisok_дд.мм.гггг" для загрузки в ЦС банковских организаций;
  • банковские организации ежемесячно, 5-го числа месяца, следующего за отчетным, выгружают по Списку Сведения и размещают их на sftp-сервере Комитета в папке "ESB_BVU_Наименование банка_sved_дд.мм.гггг", предусмотренной для каждой банковской организации в папке "ESB_BVU_sved_дд.мм.гггг".

Изменения также внесены в другие правила.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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