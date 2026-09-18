Изменились госстандарты обучения в школах и колледжах

Приказом и.о. министра просвещения от 16 сентября 2026 года внесены изменения в государственные общеобязательные стандарты дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что содержание образования ориентируется на следующих ценностях единой программы воспитания "Адал азамат":

Независимость и патриотизм;

единство и солидарность;

справедливость и ответственность;

Закон и Порядок;

трудолюбие и профессионализм;

созидание и новаторство.

Целью начального образования является создание образовательного пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития личности обучающегося, обладающего основами следующих навыков широкого спектра:

функционального и творческого применения знаний;

критического мышления;

проведения исследовательских работ;

использования цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект (ИИ);

применения различных способов коммуникации, в том числе языковых навыков;

умения работать в группе и индивидуально.

Содержание образовательной области "Математика и информатика" реализуется в учебных предметах: "Математика", "Цифровая грамотность и искусственный интеллект".

Указывается, что содержание образовательной области "Математика и информатика" направлено на формирование у обучающихся первоначальных математических знаний для описания разнообразных объектов и явлений окружающей действительности; на усвоение устных и письменных вычислительных алгоритмов; на развитие общих приемов решения задач, умений выстраивать логические суждения на основе измерительных и вычислительных навыков; навыки использования простых цифровых технологий, в том числе ИИ, умений искать, выбирать, передавать информацию, проектировать объекты и процессы, применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами для анализа, интерпретации и представления данных.

Содержание предметов образовательной области "Человек и общество" ориентировано на обеспечение пропедевтических знаний в рамках системы "Человек – Общество". Содержание учебных предметов направлено на изучение общественных явлений прошлого и настоящего и их взаимосвязи, к познанию взаимоотношений людей в семье и обществе; трудиться на благо своей Родины, формировать чувство патриотизма, осознание своего места в семье, местном, региональном, национальном и глобальном сообществе; на понимание ценностей казахстанского общества и общечеловеческих ценностей; на раскрытие каждым обучающимся своих природных способностей и творческого потенциала; на развитие уважительного отношения к культуре своего и других народов, личной ответственности за свои поступки, развитие сопереживания по отношению к чувствам других людей; на воспитание гуманного отношения к человеку и окружающей среде.

Содержание образовательной области "Технология и искусство" представлено учебными предметами "Музыка", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство".

Организация образования осуществляет образовательную деятельность в соответствии с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее действительности соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, и перечень документов, подтверждающих соответствие им.

Деление класса на две группы осуществляется в городских организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся по:

казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;

иностранному языку;

цифровой грамотности и искусственному интеллекту (кроме 1 класса).

Деление класса на две группы допускается в городских организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся по русскому языку в классах с нерусским языком обучения.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся.

Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Язык и литература". "Казахский язык"/ "Русский язык"/ "Родной язык", "Литературное чтение".

По завершении начального образования обучающийся:

слушание и говорение:

понимает и передает основное содержание беседы, прочитанного или услышанного текста; определяет, как представлена точка зрения говорящего, делает выводы; понимает тему дискуссии и участвует в обсуждении, соблюдая речевые нормы; осознанно использует в речи синонимы, антонимы, омонимы, слова с прямым и переносным значением; использует различные приемы пересказа содержания повествовательных и описательных текстов, используя эмоционально-окрашенные средства выразительности; применяет различные приемы пересказа содержания художественных произведений; рассуждает по поводу прочитанного и услышанного, делится своими мыслями и эмоциями; аргументирует свою точку зрения, соблюдая логическую последовательность; самостоятельно составляет связные, логичные, аргументированные высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; участвует в диалоге, используя различные приемы речевого общения; анализирует представления о духовно-нравственных ценностях на основе прочитанной, услышанной информации;

чтение:

читает произведения устного народного творчества и детской литературы, анализирует характер героев и дает оценку их поступкам; отличает художественные тексты от нехудожественных; определяет основную идею и композицию художественных произведений; определяет жанр произведения, обосновывает свой ответ/выбор; определяет изобразительно-выразительные средства, использованные автором для создания образа; делает выводы об отношении писателя к своим героям; читает тексты, используя определенные виды и стратегии чтения; прогнозирует ход событий в произведениях; определяет типы текста (описание, повествование и рассуждение); понимает, осмысливает и выразительно читает рассказы/стихотворения; понимает, осмысливает и выразительно читает стихотворение наизусть; определяет общечеловеческие ценности в произведениях художественной литературы; использует цифровые технологии, в том числе ИИ, для поиска, анализа и интерпретации текстов;

письмо:

пишет собственные тексты различных типов, жанров и стилей, подбирая соответствующие слова; использует цифровые технологии, в том числе ИИ, для сравнения и анализа текстов; пишет в соответствии с изученными грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами; пишет тексты с использованием различных форм представления (рисунков, схем, графиков, таблиц); соблюдает гигиенические и каллиграфические навыки письма; пишет небольшие сочинения на темы, связанные с культурой, обычаями народа Казахстана, выражая свою нравственную позицию; пишет диктанты, последовательно излагает содержание текста в форме изложения и пишет сочинения на заданную тему.

"Казахский язык" (в классах с неказахским языком обучения)/ "Русский язык" (в классах с нерусским языком обучения):

По завершении начального образования обучающийся:

слушание:

понимает смысл аудиовизуального материала, актуального для социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; понимает тему, основную идею, главную и второстепенную информацию текста с достаточной полнотой, глубиной и точностью; понимает, как меняется стиль речи в зависимости от ситуации общения, места общения и участников общения (коммуникации), прогнозирует содержание истории/рассказа с учетом различных мнений;

говорение:

передает содержание рассказов, историй, в том числе используя предварительные записи и план; формулирует вопросы и выражает свою точку зрения по поводу прочитанного, услышанного; самостоятельно составляет связные, логичные высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; участвует в диалоге, выражая свое коммуникативное намерение в разных речевых ситуациях социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; применяет цифровые технологии, в том числе ИИ, как вспомогательные средства для совершенствования навыков речевой деятельности;

чтение:

читает тексты, используя разные виды и стратегии чтения; понимает ключевую информацию, выводы и оценки автора в тексте, содержащем незнакомые слова; различает художественные и нехудожественные тексты; находит нужную информацию в различных источниках, включая цифровые ресурсы, в том числе с использованием ИИ; выясняет значение незнакомых слов и фраз, используя словари и справочники; определяет общечеловеческие ценности в художественных произведениях казахской и мировой литературы;

письмо:

делает короткие записи прослушанного текста, прочитанной информации и увиденного события (заголовки, отдельные факты, мнения); использует соответствующие лексические единицы для создания текстов повествовательного/неповествовательного характера с учетом грамматических, орфографических и пунктуационных норм; осваивает навыки правильного написания букв в соответствии с требованиями каллиграфии; использует цифровые технологии, в том числе ИИ, для анализа информации.

"Иностранный язык":

По завершении начального образования обучающийся:

слушание:

понимает основное содержание непродолжительной беседы на знакомую тематику, распознает звучание знакомых слов и фраз; понимает короткие вопросы о цвете и числах; использует контекстные подсказки для прогнозирования содержания и смысла короткой беседы на знакомую тематику; понимает общий смысл коротких историй, звучащих медленно и отчетливо;

говорение:

формулирует основные утверждения и высказывания о себе, формулирует вопросы; отвечает на вопросы; использует цифровые технологии, в том числе ИИ, для развития речи; произносит с правильной интонацией и ударением основные слова и фразы при описании предметов и событий; выражает, что ему нравится и не нравится;

чтение:

использует иллюстрированный словарь, цифровые технологии, в том числе ИИ, при работе с текстами; читает и понимает небольшие художественные и нехудожественные тексты на социально-бытовую тематику; определяет основной смысл небольших текстов; определяет специфичную информацию и детали в небольших текстах;

письмо:

правильно пишет часто употребляемые слова, демонстрируя знание различий между их написанием и произношением; пишет под диктовку короткие предложения; правильно ставит знаки препинания в конце предложений; прослушивает текст, прочитанный вслух, и пишет диктант; правильно расставляет знаки препинания в конце предложений; использует цифровые технологии, в том числе ИИ, для проверки результатов своей работы.

Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Математика и информатика".

По завершении начального образования обучающийся:

знает смысл понятий: "цифра", "число", "координатный луч", "доля числа", "обыкновенная дробь", "смешанное число", "числовое выражение", "буквенное выражение", "уравнение", "неравенство", "градусная мера угла", "процент", "множество", "симметрия", "информация", "объект", "файл", "папка", "ярлык", "модель", "компьютерная сеть", "Интернет", "алгоритм", "исполнитель алгоритма", "программа", "робот", "датчик", "искусственный интеллект", "генеративная модель", "промпт", "кибербезопасность", "академическая честность"; значение единиц разряда в десятичной системе счисления; плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; формулы для вычисления периметра, площади квадрата и прямоугольника; правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; назначение объектов операционной системы; виды представления и единицы измерения информации; основные части компьютера; устройства ввода и вывода; назначение прикладных, сервисных программ и операционной системы, основные возможности технологий ИИ и образовательной робототехники, соблюдает правила техники безопасности при работе за компьютером;

понимает смысл и порядок арифметических действий над натуральными числами, величинами и связи между ними; простые зависимости между величинами; смысл операций "пересечение" и "объединение" множеств; преобразование процентов в дроби, дробей в проценты; разницу между постоянными и переменными величинами; смысл операций "пересечение" и "объединение" множеств; преобразование процентов в дроби, дробей в проценты; разницу между постоянными и переменными величинами; назначение основных частей компьютера, устройств ввода и вывода, элементов интерфейса операционной системы; влияние компьютерной техники на здоровье человека; важность защиты информации и данных от вредоносных программ; необходимость сопровождения информации ссылками на авторов; значение ответственного использования цифровых технологий, в том числе ИИ; возможности и ограничения ИИ, необходимость проверки информации, полученной с использованием ИИ, важность защиты персональных данных, соблюдения академической честности и этических норм при использовании цифровых технологий;

применяет математические символы, арифметические действия и их свойства для написания выражений, преобразования числовых выражений, решения задач; устные и письменные приемы вычислений над натуральными числами; стандартные и нестандартные единицы измерения величин (длина, площадь, объем, масса, время); инструменты для измерения величин; математический язык и графические модели для записи условий задач; алгоритмы решений уравнений и неравенств; вычисления периметра и площади (квадрата, прямоугольника, прямоугольного треугольника); диаграммы Эйлера-Венна для представления отношений между множествами элементов; умение находить часть от числа и число по его части; цифровые технологии, в том числе ИИ для сбора, хранения, обработки и передачи информации; прикладные программы для работы с различными видами информации, для создания моделей; цифровые технологии, в том числе ИИ, для решения поставленных задач; инструменты искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений; применяет элементы программирования, алгоритмизации и робототехники при решении учебных задач; применяет принципы работы на компьютере с использованием современных цифровых технологий;

анализирует рациональные приемы устного и письменного счета; особенности геометрических фигур; результаты сравнения значений числовых выражений и выражений с переменными; зависимости между различными величинами (количество, цена, стоимость, скорость, время, расстояние, продолжительность работы, объем работы); закономерности с нахождением недостающих элементов последовательности; несложные комбинаторные и логические задачи; записи условий задач в виде схемы, чертежа, таблицы; данные и результаты, связанные со счетом, измерением; возможности прикладных программ; последствия нарушения этических и правовых норм в сети; анализирует достоверность, актуальность и точность информации, определенной учителем в соответствии с заявленными требованиями и полученной из различных источников, в том числе с использованием ИИ; риски цифровой среды и способы защиты личной информации;

синтезирует, классифицирует предметы по их признакам и пространственному расположению; математическую модель зависимости между величинами; простейшие модели реальных объектов и процессов реального мира в виде изображений и чертежей; задачу и обратную к ней задачу по предложенным данным или математической модели; последовательность по заданной закономерности; модели объектов и ситуаций для решения практических задач с применением цифровых технологий, в том числе ИИ; знания о возможностях прикладных программ и сетевых сервисов для решения различных задач; проекты, объединяя текстовую, графическую, звуковую и мультимедийную информацию; использует возможности ИИ и образовательной робототехники для решения практических задач;

оценивает результат измерения; истинность или ложность простых высказываний о числах, величинах, геометрических фигурах; данные, представленные в виде графика, таблицы, диаграммы; соответствие модели заданным критериям; возможности использования прикладных программ и сетевых сервисов для решения задач; достоверность ответов ИИ, соблюдение требований кибербезопасности, академической честности и этических норм при использовании цифровых технологий.";

Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Естествознание".

По завершении начального образования обучающийся:

знает планеты Солнечной системы и их особенности; основные естественнонаучные понятия о Земле и ее природе, Вселенной; методы научного познания: наблюдение, эксперимент, опыт; основы техники безопасности при планировании и проведении исследований; правила поведения при стихийных природных явлениях; жизненный цикл человека, растений, животных и грибов; особенности строения и расположения основных органов человека, растений, животных и грибов и их функции; классификацию растений, животных и грибов; основы процесса фотосинтеза; отдельные свойства света; некоторые физические силы и причины их возникновения; отдельные виды энергии; состав и свойства наиболее распространенных веществ на Земле; свойства различных тел и некоторые области их применения; основные виды полезных ископаемых и их значение, основные месторождения полезных ископаемых в РК;

понимает важность бережного отношения к окружающей среде и сохранения биоразнообразия на Земле; необходимость соблюдения личной гигиены; защитные функции организма; значение компонентов природы для живых организмов; особенности организмов как средств приспособления к окружающей среде; простые различия позвоночных и беспозвоночных животных; необходимость рационального использования природных ресурсов; роль цифровых технологий, в том числе ИИ, в поддержке экологической культуры;

применяет отдельные методы исследования для изучения природных объектов, процессов и явлений; стандартные и нестандартные единицы измерения природных объектов, явлений и процессов; простые приборы для измерений некоторых характеристик природных объектов, процессов и явлений; соответствующую научную терминологию для объяснения проведенного исследования; знания о простых признаках видов растений и животных своей местности для составления их классификации; цифровые технологии, в том числе ИИ, для проведения исследований и обработки результатов;

анализирует причинно-следственные связи между компонентами природы; свойства материалов для определения возможностей их применения; животный и растительный мир определенной территории; схожие и отличительные черты разных сред обитания; данные собственных исследований и материалы из различных источников, цифровые технологии, в том числе ИИ;

синтезирует полученные знания и навыки для планирования и проведения исследований объектов и явлений живой и неживой природы; информационные материалы в виде рисунков, схем, графиков, диаграмм, таблиц; идеи по вопросам охраны окружающей среды; имитационные и графические модели объектов, явлений и процессов микро и макромира; информацию, полученную из цифровых ресурсов, ИИ, для планирования и проведения исследований;

оценивает причины изменений природных явлений и процессов; влияние науки и техники на жизнь человека и окружающую среду; соответствие полученных результатов собственного исследования сделанному прогнозу.

Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Человек и общество".

По завершении начального образования обучающийся:

знает структуру, состав и функции семьи, школьного сообщества, где проходит повседневная жизнь обучающегося; основные социальные функции человека; первоначальные сведения о взаимосвязи "человек – общество"; понятия "безопасность", "здоровье" и их ведущие признаки; особенности личности, семьи, сообществ и общества в целом, их значение и роль в жизни человека; основные виды предметов обихода, их состав, свойства и источники; общие сведения о географии и истории Казахстана; основные традиции и фольклор народа Казахстана; роль и место Казахстана в мире; государственные символы Казахстана; основы Конституции РК, права и обязанности гражданина; ценности единой программы воспитания "Адал Азамат" Независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, Закон и Порядок, трудолюбие, созидательность и новаторство; общечеловеческие ценности; правила позитивного и дружеского общения, правила этикета, права и обязанности школьника, правила здорового образа жизни;

понимает свою гражданскую идентичность в форме осознания себя как юного гражданина Казахстана и свою принадлежность к определенному этносу; ценность семьи, малой родины и Отечества; ценности многонационального казахстанского общества; значение государственной символики Казахстана, государственного языка и уважительного отношения к языкам народа Казахстана; нормы нравственного поведения человека в обществе; свою сопричастность к жизни школы, села, города, страны; значимость служения обществу; функциональные и структурные особенности разных типов населенных пунктов; важность соответствия мыслей, слов и поступков, ответственность за них; значение национальных традиций и обычаев; роль путешествий в жизни людей и развитии общества; значимость самопознания и саморазвития человека; содержание понятий "труд", "взаимопонимание", "жизнерадостность", "оптимизм", "доброжелательность", "щедрость", "великодушие", "патриотизм", "творчество" и их значимость; необходимость ведения здорового образа жизни; значение природы как источника жизни; важность бережного отношения к природе; принципы ответственного и этичного поведения в цифровой среде; значимость, общественного согласия и уважения прав и свобод человека.

применяет методы познания для изучения общественных процессов и явлений, выполнения учебных заданий и работ творческого, познавательного, исследовательского, проектировочного характера; личный опыт и знания в сфере путешествий, простых финансовых отношений; знания о здоровом образе жизни, личной гигиене, питании и режиме дня; элементарные знания в оказании первой доврачебной помощи; собственный и общественный опыт в адаптации к окружающему миру; правила этикета; правила общения для поддержания позитивных, дружеских взаимоотношений в семье и коллективе; возможности цифровых технологий, в том числе ИИ, для поиска и систематизации информации о семье, обществе, культуре и традициях;

анализирует положение Казахстана в мире; роль и значение изучаемых общественных явлений и процессов в жизни людей; сходства и различия в культурно-обрядовых традициях народа Казахстана; факторы развития личности, семьи, школьного сообщества; значение основных ресурсов в жизнедеятельности человека; факторы здоровья и безопасности; проявления человеческих чувств и поступки людей, их причины и следствия; собственное эмоциональное состояние; данные из различных источников и цифровых ресурсов, ИИ;

синтезирует знания и навыки для систематизации и классификации общественных явлений и процессов; знания и навыки для определения отдельных актуальных проблем общества; собственные решения для ориентации в пространстве (место), времени (хронология), социальной среде (общество); модели коммуникаций в семейной, межличностной и общественной сферах; собственные проекты по безопасности жизнедеятельности, организации путешествий; решения по собственному духовно-нравственному развитию;

оценивает собственное поведение и поступки окружающих людей с позиции нравственных норм; значимость семьи, общества, страны в жизни каждого человека; роль традиций и фольклора в современной жизни; значимость предметов потребления по степени значимости и стоимости; степень удовлетворенности своей работой на уроке; уровень своего прогресса в сфере межличностных, общественных и финансово-экономических отношений; собственное эмоциональное и физическое состояние; поведение людей с позиции общепринятых нравственных норм.

Ожидаемые результаты по образовательной области "Физическая культура".

По завершении начального образования обучающийся:

знает основные физические упражнения, способствующие развитию организма, правила и технику их выполнения; правила техники безопасности при выполнении физических упражнений; правила выполнения разминки и заминки; способы контроля физических изменений в организме во время выполнения физических упражнений; приемы развития частей тела и мышц для улучшения физической подготовки;

понимает важность физической культуры для укрепления здоровья; роль физической культуры и спорта в развитии страны и формировании гордости за нее; уровни сложности выполняемых упражнений; необходимость обеспечения требуемой интенсивности различных видов физических нагрузок; значимость поддержки физического, психического и эмоционального здоровья; риски, возникающие во время выполнения различных физических упражнений; возможности цифровых технологий, в том числе ИИ, для наблюдения за своим состоянием;

применяет навыки выполнения самостоятельной/совместной работы для достижения согласованных целей; знание правил и композиционных приемов во время выполнения комплекса физических упражнений; правильную последовательность выполнения физических упражнений, демонстрируя понимание времени, пространства и навыки координации движений; специальные упражнения для устранения недостатков физического развития и вероятных рисков для здоровья; основные принципы здорового питания и двигательного режима; цифровых технологий, в том числе ИИ, для самостоятельных тренировок и изучения упражнений;

анализирует собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений для управления будущим обучением и поведением в группе; улучшение индивидуальных способностей и степень уверенности в различных видах физической деятельности; ситуации сотрудничества и честного соревнования в достижении единых целей; данные о физической активности, полученные с помощью цифровых технологий, в том числе ИИ, для изучения и сравнения достижений и опыта спортсменов;

синтезирует определенные комбинации движений из видов движений, а также стратегии, используя различные спортивные тактики; знания и навыки для адаптации к различным ситуациям физической деятельности; результаты с применением цифровых технологий, в том числе ИИ, для планирования и отслеживания собственных тренировок;

оценивает трудности и риски, возникающие во время выполнения различных физических нагрузок; собственные и чужие физические возможности; свои возможности для участия в спортивных мероприятиях внутри и за пределами школы.

Внесены и другие изменения. Посмотреть документ полностью можно здесь.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.