Обновлены правила заключения договоров, направленных на развитие промышленности

Министр промышленности и строительства приказом от 25 августа 2026 года внес изменения в Правила планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности, а также мониторинга их исполнения, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что договоры, направленные на развитие промышленности, заключаются между крупным заказчиком и предприятием обрабатывающей промышленности, заинтересованным в заключении договоров, направленных на развитие промышленности.

Уполномоченный орган ежегодно в срок до 10 декабря получает от крупных заказчиков планы закупок (программы, перечни товаров).

Планы закупок (программы, перечни товаров) предусматривают перечень товаров, планируемых к закупу, за исключением товаров, закупаемых на внутреннем рынке у предприятий, включенных в реестр казахстанских товаропроизводителей, или товаров иностранного происхождения, на которые распространяются гарантийные обязательства.

Уполномоченный орган с привлечением национального института развития в области развития внутристрановой ценности в течение 30 календарных дней рассматривает планы закупок (программы, перечни товаров) крупных заказчиков на соответствие исключениям, указанным в пункте 5 настоящих Правил.

Крупные заказчики в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа вносят изменения в свои планы закупок (программы, перечни товаров) и повторно направляют в уполномоченный орган.

При этом срок согласования уполномоченным органом планов закупок (программ, перечней товаров) крупных заказчиков составляет десять рабочих дней.

Согласованный перечень товаров, планируемых к закупу, в срок до 1 февраля размещается в реестре.

После размещения крупным заказчиком перечня товаров и размещения его в реестре осуществляется прием заявок от предприятий обрабатывающей промышленности, заинтересованных в заключении договоров, направленных на развитие промышленности, в срок не более 30 календарных дней после опубликования перечня товаров, планируемых к закупу.

К заявке по офтейк-контрактам прилагаются:

электронная копия справки банка или филиала банка с подписью, в котором обслуживается предприятие обрабатывающей промышленности, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам предприятия обрабатывающей промышленности перед банком или филиалом банка (предприятием, являющимся клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка выдается не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявки;

электронная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии задолженности, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Налоговым кодексом РК, либо о наличии задолженности менее одного тенге, по состоянию на дату не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявки;

электронная копия документа, что деятельность предприятия – нерезидента РК не прекращена в связи с признанием данного предприятия обрабатывающей промышленности банкротом, выданная уполномоченным на то лицом;

электронные копии технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров.

При уточнении технических характеристик товаров предприятие обрабатывающей промышленности направляет запрос посредством реестра не позднее 10 рабочих дней до истечения срока представления заявок, на который крупный заказчик направляет ответ в течение 3 рабочих дней.

ценовое предложение предприятия обрабатывающей промышленности, включающее все расходы, связанные с доставкой товара до места назначения заказчика (без учета НДС);

Предприятие обрабатывающей промышленности, являющееся юридическим лицом, представляет следующие документы:

электронную копию устава, утвержденного в соответствии со статьей 7 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

электронную копию выписки из учредительных документов, содержащую сведения об учредителях (участниках) или составе учредителей (участников) (при отсутствии сведений об учредителях (участниках) или составе учредителей (участников) в уставе);

электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок (для акционерных обществ);

электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, полученных в порядке, установленном в соответствии со статьей 12 Закона о государственной регистрации юридических лиц.

К заявке по договорам гарантированного закупа дополнительно прилагаются:

электронные копии выданного разрешения или документа, подтверждающего направление уведомления, в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях" (при приобретении товаров, для которых введен разрешительный и уведомительный порядок);

выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей;

предприятие обрабатывающей промышленности, заинтересованное в заключении договоров, направленных на развитие промышленности, являющееся юридическим лицом, представляет следующие документы:

– электронную копию устава, утвержденного в соответствии со статьей 7 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

– электронную копию выписки из учредительных документов, содержащую сведения об учредителях (участниках) или составе учредителей (участников) (при отсутствии сведений об учредителях (участниках) или составе учредителей (участников) в уставе);

– электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок (для акционерных обществ);

– электронную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, полученных в порядке, установленном в соответствии со статьей 12 Закона о государственной регистрации юридических лиц.

Нерезидентами РК представляются электронные копии документов, содержащих информацию, аналогичную информации, указанной в настоящем подпункте, и полученных в установленном в государстве нерезидента РК порядке;

в случае если предприятие обрабатывающей промышленности, заинтересованное в заключении договоров, направленных на развитие промышленности, включенное в реестр казахстанских товаропроизводителей, не является производителем, электронная копия документа выданного производителем приобретаемого товара о том, что это предприятие обрабатывающей промышленности, заинтересованное в заключении договоров, направленных на развитие промышленности, является официальным торговым представителем компании и несет полные гарантийные обязательства наравне с заводом-изготовителем и находится с ним в торгово-посреднических отношениях.

В случае подачи заявки нерезидентом РК представляются электронные копии документов, содержащих информацию, аналогичную информации, указанной в пункте 10 настоящих Правил, и полученных в установленном в государстве нерезидента РК порядке.

Крупные заказчики рассматривают заявки от предприятий обрабатывающей промышленности и заключают офтейк-контракты или договоры гарантированного закупа в срок не более 30 календарных дней с даты окончания подачи заявок.

После заключения договоров, направленных на развитие промышленности, крупный заказчик до момента поставок проводит лабораторные или индустриальные испытания опытно-промышленной партии товара предприятия обрабатывающей промышленности.

Заявка предприятия обрабатывающей промышленности отклоняется крупным заказчиком, если:

не представлены документы;

предприятие обрабатывающей промышленности не исполнило либо ненадлежащим образом исполнило свои обязательства по ранее заключенным договорам в течение последних двух лет;

сроки поставки продукции предприятием обрабатывающей промышленности превышают допустимые сроки поставки, предусмотренные планом закупок.

При этом крупный заказчик рассматривает заявки, где сроки поставки продукции превышают сроки, предусмотренные планом закупок.

предложенная цена превышает выделенную крупным заказчиком цену на закуп продукции, предусмотренный в плане.

наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о задолженности в размере одного тенге и более, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Налоговым кодексом;

наличие в электронной копии справки банка или филиала банка с подписью и печатью просроченной задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального предприятия обрабатывающей промышленности;

предприятие обрабатывающей промышленности признано банкротом по решению суда;

представление предприятием обрабатывающей промышленности технической спецификации, не соответствующей требованиям заказчика;

установлен факт представления недостоверной информации;

предприятие обрабатывающей промышленности включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

предприятие обрабатывающей промышленности имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включено в Единый реестр должников, размещенный на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов;

– предприятие обрабатывающей промышленности является:

– бездействующим в соответствии с Налоговым кодексом;

– его регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу судебного акта;

– лжепредприятием на основании вступившего в законную силу судебного акта;

– отсутствует по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, по результатам налогового обследования;

– реорганизовано с нарушением норм Налогового Кодекса;

– по результатам категорирования, осуществленного в соответствии с Налоговым кодексом, деятельность предприятия обрабатывающей промышленности отнесена к категории высокой степени риска.

Крупным заказчиком рассматривается информация, размещенная в соответствии с Налоговым кодексом, на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.