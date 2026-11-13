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Право

Утверждены правила реализации механизмов Парижского соглашения

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 6 ноября 2026 года утвердил Правила реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения, сообщает Zakon.kz.

Правила, в частности, определяют порядок реализации в Казахстане проектов в рамках рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения, а также порядок учета и передачи единиц сокращения выбросов парниковых газов, возникающих в результате реализации таких проектов.

Под рыночными механизмами Парижского соглашения понимаются подходы и механизмы, позволяющие осуществлять проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения с передачей на международном уровне результатов смягчения последствий изменения климата в обмен на привлекаемые международные инвестиции и реализуемые на основе требований Парижского соглашения.

Реализация проекта в рамках совместных подходов на территории Республики Казахстан осуществляется поэтапно.

Уполномоченный орган проводит переговоры с заинтересованной стороной об условиях реализации совместного подхода. По результатам переговоров заключаются двусторонние или многосторонние соглашения, меморандумы, рамочные документы о реализации совместного подхода.

Заявитель проекта представляет в уполномоченный орган концепцию проекта. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления документов направляет их в соответствующие отраслевые государственные органы для подготовки отраслевого заключения.

Отраслевые государственные органы в течение 10 рабочих дней со дня получения документов представляют в уполномоченный орган отраслевые заключения.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после получения заключения отраслевых государственных органов направляет документы и отраслевые заключения оператору для проведения экспертизы.

Оператор в течение 30 рабочих дней со дня получения документов проводит экспертизу концепции проекта, по результатам которой направляет в уполномоченный орган экспертное заключение.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения оператора:

  • выдает письмо об отсутствии возражений;
  • направляет заявителю проекта замечания для последующей доработки, в случае несоответствия требованиям Правил
  • выдает мотивированный отказ.

На основании письма об отсутствии возражений заявитель проекта разрабатывает проектную документацию и план мониторинга.

Заявитель проекта обеспечивает валидацию проектной документации аккредитованным органом по валидации и верификации в рамках совместных подходов.

Заявитель проекта представляет в уполномоченный орган:

  • проектную документацию и план мониторинга;
  • отчет о валидации.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления документов направляет их оператору для проведения экспертизы.

Оператор в течение 30 рабочих дней проводит экспертизу проектной документации, плана мониторинга и отчета о валидации и направляет в уполномоченный орган экспертное заключение.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения оператора:

  • выдает письмо об одобрении проекта;
  • в случае несоответствия требованиям настоящих Правил направляет заявителю проекта замечания для последующей доработки.

Уполномоченный орган направляет копию письма об одобрении проекта оператору для последующей регистрации проекта в международном реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения с присвоением уникального идентификационного номера.

Оператор на основании поручения уполномоченного органа производит регистрацию проекта в международном реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения с присвоением уникального идентификационного номера.

После получения письма об одобрении заявитель проекта осуществляет мониторинг проекта в соответствии с одобренной проектной документацией, планом мониторинга и отчетом о валидации.

По завершении указанного в проектной документации периода мониторинга заявитель проекта представляет в уполномоченный орган:

  • отчет о реализации проекта;
  • отчет о верификации.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления документов направляет их в соответствующие отраслевые государственные органы для подготовки отраслевого заключения.

Отраслевые государственные органы в течение 10 рабочих дней со дня получения документов представляют в уполномоченный орган отраслевые заключения, подтверждающие в пределах их компетенции соответствие фактических отраслевых показателей реализации проекта показателям, указанным в отчете о реализации проекта.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после получения заключения отраслевого государственного органа направляет документы и отраслевое заключение оператору для проведения экспертизы.

Оператор в течение 30 рабочих дней проводит экспертизу отчета о реализации проекта и отчета о верификации на соответствие проектной документации, плану мониторинга, условиям письма об одобрении, с учетом отраслевого заключения, и направляет в уполномоченный орган экспертное заключение.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения оператора:

  • письменно уведомляет заявителя проекта о положительном решении и об учете результатов смягчения последствий изменения климата в международном реестре в рамках статьи 6 Парижского соглашения;
  • в случае несоответствия требованиям настоящих Правил направляет заявителю проекта замечания для последующей доработки.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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