Правила реализации рогов сайгака утвердили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 22 июля 2026 года утвердил Правила реализации дериватов сайгака, сообщает Zakon.kz.

В документе под дериватами сайгака понимают рога сайгака и продукцию, произведенную из них или их производных.

Реализация дериватов сайгака осуществляется в форме электронного конкурса.

Решение о реализации дериватов сайгака, предусматривающее цену, объем реализации и состав комиссии, принимается уполномоченным органом в форме приказа. Продавец обеспечивает внесение информации на сайт реестра государственного имущества в течение 10 календарных дней со дня получения решения уполномоченного органа.

Реализация дериватов сайгака осуществляется на основании решения уполномоченного органа путем их продажи на конкурсе, проводимом не реже одного раза в квартал.

При этом говорится, что при продаже дериватов сайгака следует соблюдать требования Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Для организации и проведения конкурса создается комиссия, которая состоит из пяти человек.

Подготовка к проведению конкурса осуществляется продавцом в следующем порядке:

производится сбор материалов по реализуемым дериватам сайгака, предусмотренных Методикой;

устанавливаются сроки проведения конкурса;

публикуется объявление о проведении конкурса;

принимаются гарантийные взносы;

производится регистрация участников;

осуществляется подготовка проекта договора купли-продажи.

До публикации объявления о проведении конкурса продавец вносит в базу данных на веб-портале реестра следующую информацию по каждому лоту:

сведения по реализуемым дериватам сайгака;

местонахождение дериватов сайгака;

сведения о балансодержателе дериватов сайгака (почтовый адрес, телефон, е-mail).

Дополнительно к внесенной информации продавец обеспечивает включение в базу данных фотографии дериватов сайгака в количестве не менее пяти штук.

Для публикации объявления о проведении конкурса на веб-портале реестра продавцом на казахском, русском и английском языках вносятся следующие сведения:

дата и время конкурса;

наименование конкурса;

цена дериватов сайгака, с которой начинается конкурс;

размер гарантийного взноса;

банковские реквизиты организатора для перечисления гарантийного взноса;

условия конкурса, а также требования к участникам конкурса;

сроки приема заявок;

телефон и адрес организатора;

телефон и адрес продавца.

Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

бизнес-идентификационного номера (БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

реквизитов банковского счета в банке второго уровня РК для возврата гарантийного взноса;

контактных данных (почтовый адрес, телефон, е-mail).

Участник регистрирует и подписывает ЭЦП на веб-портале реестра заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе содержит согласие участника конкурса с условиями конкурса и ценовое предложение участника конкурса, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице базы данных, с приложением электронных сканированных копий следующих документов:

конкурсной заявки;

документов, подтверждающих соответствие требованиям к участникам и письменном принятии обязательств.

Участники конкурса предоставляют:

справку о государственной регистрации юридического лица, выданную в соответствии с законодательством РК, или иной документ, выданный иностранным государством, подтверждающий регистрацию в качестве юридического лица;

один из следующих документов: регистрационное удостоверение на лекарственное средство, свидетельство о государственной регистрации продукции, лицензия либо разрешение, выданные участнику конкурса уполномоченным органом страны, резидентом которой он является, подтверждающие право на производство (изготовление) лекарственных средств либо фармацевтической продукции с использованием дериватов сайгака;

действующий сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), выданный уполномоченным органом страны, резидентом которой является участник конкурса;

действующий сертификат GDP (Good Distribution Practice) выданный уполномоченным органом страны, резидентом которой является участник конкурса;

документ, подтверждающий регистрацию в качестве лица, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, либо наличие разрешений, регистраций и иных правовых оснований для импорта, таможенного оформления, хранения, переработки и использования дериватов сайгака, выданных в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник конкурса;

Помимо этого следует представить письменное обязательство участника по:

недопущению продажи рогов сайгака на территории РК;

получению необходимых документов и оплате расходов, связанных с экспортом дериватов за пределы РК;

предоставлению сведений уполномоченному органу при дальнейшей реализации дериватов сайгака третьим лицам об объеме реализации и наименовании конечных покупателей;

внесению сведений о движении дериватов сайгака и произведенной из них продукции: от приемки и складского учета сырья, производственного процесса, хранения и транспортировки до реализации конечному потребителю в систему цифровой прослеживаемости продукции страны, резидентом которой является участник торгов.

Иностранные юридические лица представляют электронные сканированные нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документов, указанных выше, с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.

До подачи заявки на участие в конкурсе участник вносит гарантийный взнос в размере 15% от стоимости дериватов сайгака, указанной в конкурсе, на расчетный счет организатора, указанный в объявлении о проведении конкурса.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо о причинах отказа в принятии заявки.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются членами комиссии на веб-портале реестра в целях определения участников, допущенных к участию в конкурсе.

Решение комиссии о допуске участников к конкурсу автоматически публикуется на веб-портале реестра со времени подписания с использованием ЭЦП всеми членами комиссии протокола о допуске к конкурсу, с автоматическим уведомлением по электронной почте всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе.

Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени конкурса, указанного в объявлении.

Участники, допущенные к конкурсу, не позднее чем за один час до начала конкурса получают доступ к аукционному залу на веб-портале реестра с использованием ЭЦП и аукционного номера, присвоенного веб-порталом реестра.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наивысшую цену за дериваты сайгака.

Результаты конкурса по каждому проданному лоту оформляются протоколом о результатах конкурса, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения конкурса.

Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра или письменном виде, который подписывается продавцом, покупателем и подведомственной организацией в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов торгов веб-порталом реестра.

Приказ вводится в действие с 4 августа.

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