Прием на обучение в медицинские вузы: утверждены правила

Министр здравоохранения приказом от 6 ноября 2026 года утвердил правила приема на обучение в организации образования в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Прием лиц в ОВПО осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа в виде образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет внебюджетных и собственных средств обучающегося.

Прием по образовательным программам интегрированного медицинского образования осуществляется ОВПО при наличии приложений к лицензии на образовательную деятельность бакалавриата и резидентуры.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, прошедшие Единое национальное тестирование (ЕНТ) и набравшие по его результатам не менее 90 баллов по группам образовательных программ: "Медицина", "Стоматология" и не менее 80 баллов по группам образовательных программ: "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Сестринское дело", "Фармация", "Общественное здоровье", при этом по Истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ необходимо набрать не менее 5 баллов, а предметам Грамотности чтения и Математической грамотности не менее 3 баллов.

При этом дальнейший перевод с одной группы образовательных программ на другую возможен только с учетом проходных баллов ЕНТ на год поступления (пересдача ЕНТ при разнице в баллах) и правил перевода ОВПО.

Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование (по родственным направлениям), пороговый балл ЕНТ составляет не менее 70 баллов.

Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе образовательного гранта в международные и иностранные ОВПО, созданные на основе международных соглашений, осуществляется международными и иностранными ОВПО самостоятельно.

Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за пять дней до начала следующего академического периода.

Прием иностранных граждан на обучение в национальные или другие ОВПО на основе образовательного гранта или на платной основе по области образования "Здравоохранение", поступающих на обучение на английском языке, осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года только при наличии сертификата, подтверждающего владение английским языком: International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик) (IELTS Academic) (АЙЛТС Академик), пороговый балл – не менее 5.0; Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT) (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл – не менее 35 баллов; Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш тест), пороговый балл – не менее 80.

При этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта и на платной основе осуществляется ОВПО, прошедших аккредитацию.

Также утверждены порядок проведения специальных экзаменов и порядок приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования в области здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.