Утверждены правила потребности в кадрах системы здравоохранения
Правила регулируют общественные отношения, связанные с определением потребности в кадрах в области здравоохранения, выпускаемых ОВПО и установлением объема приема на обучение по медицинским специальностям высшего и послевузовского образования.
Потребность в кадрах в области здравоохранения определяется Национальным координатором на основе анализа кадровой ситуации путем расчета количественной и качественной потребности в медицинских кадрах на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды прогнозирования:
- краткосрочный период – сроком на 1 год;
- среднесрочный период – сроком не менее шести лет, включая год формирования прогноза;
- долгосрочный период – сроком до 2050 года, включая год формирования прогноза.
Краткосрочный и среднесрочный прогноз используется для:
- планирования подготовки медицинских кадров;
- формирования государственного образовательного заказа;
- планирования кадрового обеспечения новых и модернизируемых объектов здравоохранения;
- определения потребности в перераспределении и переквалификации кадров;
- разработки мер по снижению кадрового дефицита.
Долгосрочный прогноз используется для планирования кадровой политики, развития инфраструктуры здравоохранения и образовательных мощностей, а также оценки последствий демографических изменений и внедрения медицинских технологий.
Прогноз потребности используется для стратегического планирования кадровой политики с учетом:
- демографических изменений;
- изменения структуры заболеваемости;
- развития медицинских технологий;
- изменения модели оказания медицинской помощи;
- развития инфраструктуры здравоохранения;
- изменения структуры, содержания и компетенций медицинских профессий.
Определение потребности осуществляется на республиканском и региональном уровнях в разрезе категории медицинских работников, специальностей, уровня оказания медицинской помощи.
В качестве исходных данных для определения потребности используются сведения:
- государственных цифровых систем в сфере здравоохранения;
- государственных форм статистической отчетности;
- Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра);
- цифровых ресурсов и отчетных данных медицинских организаций;
- данных ОВПО;
- данных местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;
- данных уполномоченного органа в области стратегического планирования и статистики;
- а также иные сведения, получение которых не запрещено законами РК.
При расчете потребности учитываются:
- прогнозируемая численность населения;
- половозрастная структура населения;
- показатели рождаемости и смертности;
- показатели заболеваемости и распространенности заболеваний;
- прогнозируемая потребность населения в медицинской помощи;
- объем и структура медицинской помощи;
- количество посещений, госпитализаций, операций, диагностических, профилактических, реабилитационных и иных медицинских услуг;
- структура и мощность сети организаций здравоохранения;
- действующие и планируемые объекты здравоохранения;
- нормативы обеспеченности регионов медицинскими работниками;
- нормативы и рекомендуемые показатели нагрузки;
- фактический фонд рабочего времени медицинских работников;
- продолжительность рабочего времени и времени оказания медицинской услуги;
- фактическая занятость и коэффициент совместительства;
- распределение функций между врачами, медицинскими сестрами, медицинскими сестрами расширенной практики и другими категориями работников;
- региональные особенности и территориальная доступность медицинской помощи;
- плотность населения;
- соотношение городского и сельского населения;
- транспортная доступность медицинской помощи;
- внедрение новых технологий и изменение модели оказания медицинской помощи.
В регионах с низкой плотностью и высокой географической рассредоточенностью населения потребность в кадрах в области здравоохранения определяется с учетом необходимости обеспечения территориальной доступности медицинской помощи независимо от численности обслуживаемого населения.
Для определения потребности в подготовке кадров производится сопоставление потребности в кадрах с прогнозной численностью медицинских кадров, по результатам которого определяется кадровый дефицит.
В случае прогнозного профицита кадров по соответствующей специальности объем приема подлежит сокращению либо не формируется, за исключением случаев, предусмотренных стратегическими документами.
Сводные результаты формируются по республике и регионам в разрезе категорий медицинских работников, специальностей.
С учетом качества, полноты и временного ряда исходных данных Национальный координатор ежегодно формирует сводную потребность в кадрах в области здравоохранения и предоставляет ее уполномоченному органу до 1 апреля соответствующего финансового года.
Национальным координатором ежегодно пересматриваются результаты потребности с учетом фактических значений показателей предыдущего периода.
Определение потребности в кадрах является основой для формирования объема приема на обучение по медицинским специальностям.
Документ также устанавливает порядок расчета объема приема на обучение по медицинским специальностям.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.