Утверждены правила потребности в кадрах системы здравоохранения

Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 сентября 2026 года утверждены Правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Правила регулируют общественные отношения, связанные с определением потребности в кадрах в области здравоохранения, выпускаемых ОВПО и установлением объема приема на обучение по медицинским специальностям высшего и послевузовского образования.

Потребность в кадрах в области здравоохранения определяется Национальным координатором на основе анализа кадровой ситуации путем расчета количественной и качественной потребности в медицинских кадрах на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды прогнозирования:

краткосрочный период – сроком на 1 год;

– сроком на 1 год; среднесрочный период – сроком не менее шести лет, включая год формирования прогноза;

– сроком не менее шести лет, включая год формирования прогноза; долгосрочный период – сроком до 2050 года, включая год формирования прогноза.

Краткосрочный и среднесрочный прогноз используется для:

планирования подготовки медицинских кадров;

формирования государственного образовательного заказа;

планирования кадрового обеспечения новых и модернизируемых объектов здравоохранения;

определения потребности в перераспределении и переквалификации кадров;

разработки мер по снижению кадрового дефицита.

Долгосрочный прогноз используется для планирования кадровой политики, развития инфраструктуры здравоохранения и образовательных мощностей, а также оценки последствий демографических изменений и внедрения медицинских технологий.

Прогноз потребности используется для стратегического планирования кадровой политики с учетом:

демографических изменений;

изменения структуры заболеваемости;

развития медицинских технологий;

изменения модели оказания медицинской помощи;

развития инфраструктуры здравоохранения;

изменения структуры, содержания и компетенций медицинских профессий.

Определение потребности осуществляется на республиканском и региональном уровнях в разрезе категории медицинских работников, специальностей, уровня оказания медицинской помощи.

В качестве исходных данных для определения потребности используются сведения:

государственных цифровых систем в сфере здравоохранения;

государственных форм статистической отчетности;

Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра);

цифровых ресурсов и отчетных данных медицинских организаций;

данных ОВПО;

данных местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;

данных уполномоченного органа в области стратегического планирования и статистики;

а также иные сведения, получение которых не запрещено законами РК.

При расчете потребности учитываются:

прогнозируемая численность населения;

половозрастная структура населения;

показатели рождаемости и смертности;

показатели заболеваемости и распространенности заболеваний;

прогнозируемая потребность населения в медицинской помощи;

объем и структура медицинской помощи;

количество посещений, госпитализаций, операций, диагностических, профилактических, реабилитационных и иных медицинских услуг;

структура и мощность сети организаций здравоохранения;

действующие и планируемые объекты здравоохранения;

нормативы обеспеченности регионов медицинскими работниками;

нормативы и рекомендуемые показатели нагрузки;

фактический фонд рабочего времени медицинских работников;

продолжительность рабочего времени и времени оказания медицинской услуги;

фактическая занятость и коэффициент совместительства;

распределение функций между врачами, медицинскими сестрами, медицинскими сестрами расширенной практики и другими категориями работников;

региональные особенности и территориальная доступность медицинской помощи;

плотность населения;

соотношение городского и сельского населения;

транспортная доступность медицинской помощи;

внедрение новых технологий и изменение модели оказания медицинской помощи.

В регионах с низкой плотностью и высокой географической рассредоточенностью населения потребность в кадрах в области здравоохранения определяется с учетом необходимости обеспечения территориальной доступности медицинской помощи независимо от численности обслуживаемого населения.

Для определения потребности в подготовке кадров производится сопоставление потребности в кадрах с прогнозной численностью медицинских кадров, по результатам которого определяется кадровый дефицит.

В случае прогнозного профицита кадров по соответствующей специальности объем приема подлежит сокращению либо не формируется, за исключением случаев, предусмотренных стратегическими документами.

Сводные результаты формируются по республике и регионам в разрезе категорий медицинских работников, специальностей.

С учетом качества, полноты и временного ряда исходных данных Национальный координатор ежегодно формирует сводную потребность в кадрах в области здравоохранения и предоставляет ее уполномоченному органу до 1 апреля соответствующего финансового года.

Национальным координатором ежегодно пересматриваются результаты потребности с учетом фактических значений показателей предыдущего периода.

Определение потребности в кадрах является основой для формирования объема приема на обучение по медицинским специальностям.

Документ также устанавливает порядок расчета объема приема на обучение по медицинским специальностям.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.