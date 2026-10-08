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Право

Утверждены правила потребности в кадрах системы здравоохранения

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:33 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра здравоохранения от 30 сентября 2026 года утверждены Правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Правила регулируют общественные отношения, связанные с определением потребности в кадрах в области здравоохранения, выпускаемых ОВПО и установлением объема приема на обучение по медицинским специальностям высшего и послевузовского образования.

Потребность в кадрах в области здравоохранения определяется Национальным координатором на основе анализа кадровой ситуации путем расчета количественной и качественной потребности в медицинских кадрах на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды прогнозирования:

  • краткосрочный период – сроком на 1 год;
  • среднесрочный период – сроком не менее шести лет, включая год формирования прогноза;
  • долгосрочный период – сроком до 2050 года, включая год формирования прогноза.

Краткосрочный и среднесрочный прогноз используется для:

  • планирования подготовки медицинских кадров;
  • формирования государственного образовательного заказа;
  • планирования кадрового обеспечения новых и модернизируемых объектов здравоохранения;
  • определения потребности в перераспределении и переквалификации кадров;
  • разработки мер по снижению кадрового дефицита.

Долгосрочный прогноз используется для планирования кадровой политики, развития инфраструктуры здравоохранения и образовательных мощностей, а также оценки последствий демографических изменений и внедрения медицинских технологий.

Прогноз потребности используется для стратегического планирования кадровой политики с учетом:

  • демографических изменений;
  • изменения структуры заболеваемости;
  • развития медицинских технологий;
  • изменения модели оказания медицинской помощи;
  • развития инфраструктуры здравоохранения;
  • изменения структуры, содержания и компетенций медицинских профессий.

Определение потребности осуществляется на республиканском и региональном уровнях в разрезе категории медицинских работников, специальностей, уровня оказания медицинской помощи.

В качестве исходных данных для определения потребности используются сведения:

  • государственных цифровых систем в сфере здравоохранения;
  • государственных форм статистической отчетности;
  • Национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессионального регистра);
  • цифровых ресурсов и отчетных данных медицинских организаций;
  • данных ОВПО;
  • данных местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;
  • данных уполномоченного органа в области стратегического планирования и статистики;
  • а также иные сведения, получение которых не запрещено законами РК.

При расчете потребности учитываются:

  • прогнозируемая численность населения;
  • половозрастная структура населения;
  • показатели рождаемости и смертности;
  • показатели заболеваемости и распространенности заболеваний;
  • прогнозируемая потребность населения в медицинской помощи;
  • объем и структура медицинской помощи;
  • количество посещений, госпитализаций, операций, диагностических, профилактических, реабилитационных и иных медицинских услуг;
  • структура и мощность сети организаций здравоохранения;
  • действующие и планируемые объекты здравоохранения;
  • нормативы обеспеченности регионов медицинскими работниками;
  • нормативы и рекомендуемые показатели нагрузки;
  • фактический фонд рабочего времени медицинских работников;
  • продолжительность рабочего времени и времени оказания медицинской услуги;
  • фактическая занятость и коэффициент совместительства;
  • распределение функций между врачами, медицинскими сестрами, медицинскими сестрами расширенной практики и другими категориями работников;
  • региональные особенности и территориальная доступность медицинской помощи;
  • плотность населения;
  • соотношение городского и сельского населения;
  • транспортная доступность медицинской помощи;
  • внедрение новых технологий и изменение модели оказания медицинской помощи.

В регионах с низкой плотностью и высокой географической рассредоточенностью населения потребность в кадрах в области здравоохранения определяется с учетом необходимости обеспечения территориальной доступности медицинской помощи независимо от численности обслуживаемого населения.

Для определения потребности в подготовке кадров производится сопоставление потребности в кадрах с прогнозной численностью медицинских кадров, по результатам которого определяется кадровый дефицит.

В случае прогнозного профицита кадров по соответствующей специальности объем приема подлежит сокращению либо не формируется, за исключением случаев, предусмотренных стратегическими документами.

Сводные результаты формируются по республике и регионам в разрезе категорий медицинских работников, специальностей.

С учетом качества, полноты и временного ряда исходных данных Национальный координатор ежегодно формирует сводную потребность в кадрах в области здравоохранения и предоставляет ее уполномоченному органу до 1 апреля соответствующего финансового года.

Национальным координатором ежегодно пересматриваются результаты потребности с учетом фактических значений показателей предыдущего периода.

Определение потребности в кадрах является основой для формирования объема приема на обучение по медицинским специальностям.

Документ также устанавливает порядок расчета объема приема на обучение по медицинским специальностям.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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