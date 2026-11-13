Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Новые госнаграды для деятелей культуры и искусства учредили в Казахстане: Токаев подписал закон.

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В Министерстве труда изменили правила назначения государственных пособий на рождение и по уходу за детьми, а также госпособий на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью.

Расчет налогов и соцплатежей с зарплаты будут производить в один клик: пилотный проект



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