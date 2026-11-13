Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Новые госнаграды для деятелей культуры и искусства учредили в Казахстане: Токаев подписал закон.
- Концепцию развития инноваций утвердило правительство Казахстана.
- Новая СЭЗ Семей создана в Казахстане по решению правительства.
- Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи изменятся с 2027 года.
- В Министерстве труда изменили правила назначения государственных пособий на рождение и по уходу за детьми, а также госпособий на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью.
- Расчет налогов и соцплатежей с зарплаты будут
производить в один
клик: пилотный проект
- Оформить ИИН иностранцы могут онлайн: запущен пилотный проект.
- Образцы госномеров для электромобилей утвердили в МВД.
- Дополнительные требования к движению беспилотных транспортных средств установили в Правилах дорожного движения.
- МВД утвердило правила регистрации залога транспортных средств.
- Кодекс этики психологов приняли в Казахстане.
- Долгосрочный запрет на вывоз фольги и электродов из Китая вводят в Казахстане.
- В Казахстане еще на полгода продлили запрет на вывоз бычков.
- Изменился состав Астанинской и Алматинской конгломераций.
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