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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Новые госнаграды для деятелей культуры и искусства учредили в Казахстане: Токаев подписал закон.
  • Концепцию развития инноваций утвердило правительство Казахстана.
  • Новая СЭЗ Семей создана в Казахстане по решению правительства.
  • Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи изменятся с 2027 года.
  • В Министерстве труда изменили правила назначения государственных пособий на рождение и по уходу за детьми, а также госпособий на детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью.
  • Расчет налогов и соцплатежей с зарплаты будут производить в один клик: пилотный проект
  • Оформить ИИН иностранцы могут онлайн: запущен пилотный проект.
  • Образцы госномеров для электромобилей утвердили в МВД.
  • Дополнительные требования к движению беспилотных транспортных средств установили в Правилах дорожного движения.
  • МВД утвердило правила регистрации залога транспортных средств.
  • Кодекс этики психологов приняли в Казахстане.
  • Долгосрочный запрет на вывоз фольги и электродов из Китая вводят в Казахстане.
  • В Казахстане еще на полгода продлили запрет на вывоз бычков.
  • Изменился состав Астанинской и Алматинской конгломераций.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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