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Право

Обновлен порядок представления сведений о получении лицами иностранного финансирования

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 08:59 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 9 ноября 2026 года изменил Правила представления лицом или структурным подразделением юрлица в орган госдоходов сведений о получении и расходовании денег и иного имущества, полученных от иностранных государств, организаций, граждан, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился порядок и сроки представления субъектом в орган государственных доходов уведомления о получении денег или иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Субъекты уведомляют органы государственных доходов по месту своего нахождения о получении денег или иного имущества от источников в размере, превышающим 1 теңге, и направленные на следующие виды деятельности:

  • оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защита и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
  • изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
  • сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Уведомление представляется по выбору:

  • в явочном порядке – на бумажном носителе;
  • в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации, – посредством цифровой системы органов государственных доходов.

Уведомление в электронной форме удостоверяется ЭЦП субъекта. При этом уведомлению присваивается регистрационный номер центральным узлом цифровой системы.

В свою очередь, уведомление на бумажном носителе составляется в 2 экземплярах, один экземпляр возвращается лицу с отметкой органа государственных доходов и обязательным указанием входящего номера.

При этом данные уведомления на бумажном носителе в течение 1 рабочего дня со дня представления в орган государственных доходов вносятся в цифровую систему.

Уведомление на бумажном носителе признается принятым по итогам ввода данных в цифровую систему и присвоения системой статуса "Документ принят" и регистрационного номера.

При присвоении цифровой системой статуса "Документ не принят" такое уведомление признается непредставленным, о чем субъект уведомляется в течение 1 рабочего дня со дня присвоения статуса.

Аналогичные требования установлены для приема сведений о получении и расходовании денег и иного имущества.

Поправками утверждены новые формы документов:

  • уведомление о получении денег или иного имущества;
  • сведения о получении и расходовании денег или иного имущества.

Помимо этого обновлены Правила формирования базы данных о лицах и структурных подразделениях юридических лиц, получивших и расходовавших деньги, полученные из иностранных источников.

В документе говорится, что Комитет государственных доходов (уполномоченный орган) ведет учет субъектов путем формирования базы данных.

Как и ранее, база данных содержит данные, содержащиеся в представленных субъектами сведениях о получении и расходовании денег и иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Формирование базы данных предусматривает:

  • включение лиц и структурных подразделений юридических лиц;
  • исключение лиц и структурных подразделений юридических лиц;
  • размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа реестра лиц и структурных подразделений юридических лиц, включенных в базу данных.

Исключение из базы данных осуществляется уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня возникновения следующих случаев:

  • представление или выявление сведений, требующих внесения корректировок по инициативе органов государственных доходов (ошибочное занесение, внесение изменений и (или) дополнений в сведения, уведомления);
  • наличие судебных решений об исключении субъекта из базы данных.

Сведения, содержащиеся в базе данных, размещаются уполномоченным органом по итогам полугодия не позднее 20 числа месяца, следующего за сроком представления Сведений на интернет-ресурсе уполномоченного органа, размещенном в Единой платформе цифровых ресурсов государственных органов по адресу: portal.gov.kz.

Приказ вводится в действие с 23 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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