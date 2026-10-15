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Право

Сведения об имуществе юридических лиц будут передавать налоговым органам

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:54 Фото: pexels
Министры финансов, сельского хозяйства и цифровизации совместным приказом изменили Правила взаимодействия органа госдоходов и Госкорпорации «Правительство для граждан», осуществляющей учет и регистрацию земельных участков и недвижимого имущества, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в Правила взаимодействия органа государственных доходов и Государственной корпорации "Правительство для граждан", осуществляющей учет и регистрацию земельных участков и недвижимого имущества, по представлению сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, и о налогоплательщиках, имеющих такие объекты.

Госкорпорация "Правительство для граждан" будет передавать органам госдоходов дополнительные сведения об имуществе юридических лиц, их структурных подразделений и крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих объекты налогообложения.

Для этого вводится отдельная форма административных данных с ежедневным представлением в электронном виде через Smart Data Finance.

Кроме того, документом обновлены формы сведений об имуществе физических лиц: квартирах, частных домах, дачных строениях, гаражах, парковках и кладовках, используемых в личных целях.

Следует отметить, что приказ не вводит новую обязанность по представлению сведений для предпринимателей напрямую. Изменения расширяют информационный обмен для целей налогового администрирования.

Приказ вводится в действие с 25 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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