Новый Регламент Конституционного суда приняли в Казахстане

Конституционный суд РК нормативным постановлением от 13 ноября 2026 года утвердил Регламент Конституционного суда Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет вопросы организации и порядок деятельности КС.

На заседании Конституционного суда, помимо вопросов, разрешаемых в порядке конституционного производства, и принесения присяги судьями Конституционного суда, рассматриваются вопросы:

об утверждении Регламента Конституционного суда, внесении в него изменений и дополнений;

об утверждении Положения о научно-консультативном совете при Конституционном суде, кандидатуры секретаря и членов научно-консультативного совета;

об утверждении Положения о мантии и нагрудном знаке судей Конституционного суда (судья), их образцов и описаний;

об утверждении ежегодного послания Конституционного суда о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

о формировании составов судей в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Конституционного закона;

иные вопросы организации деятельности Конституционного суда, отнесенные к его компетенции.

Из вопросов, решаемых на заседаниях Конституционного суда, исключены вопросы о прекращении полномочий судьи.

Заседания КС проводятся, как правило, в специально отведенном зале, в котором на постоянной основе размещаются Государственный Флаг, Государственный Герб и издание Конституции РК.

На заседание Конституционного Суда могут быть приглашены представители СМИ и иные лица с соблюдением требований гласности конституционного производства и установленных ограничений.

Уточняется, что фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и видеотрансляция в информационно-коммуникационной сети Интернет допускаются в зале заседания с разрешения председательствующего, о чем указывается в протоколе заседания. Эти действия не должны мешать нормальному ходу заседания и могут быть ограничены во времени и на отдельных стадиях конституционного производства.

Закрытые заседания допускаются по постановлению Конституционного суда в интересах охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Заседание проводится и протоколируется на языках конституционного производства. Конституционное производство осуществляется на государственном языке, наряду с казахским официально употребляется русский язык.

В протоколе заседания отражаются действия Конституционного суда в том порядке, в каком они имели место, и указываются:

год, месяц, число и место заседания;

наименование и состав Конституционного суда;

данные о субъекте обращения;

сведения о применении средств аудио-, видеозаписи;

наименование файла, содержащего аудио-, видеозапись;

сведения об участниках конституционного производства и иных лицах, участвовавших в заседании;

сведения о заявлениях, ходатайствах и выступлениях участников конституционного производства и иных лиц; вынесенных Конституционным судом решениях; исследовании иных материалов; удалении Конституционного суда в совещательную комнату;

вопросы судей и ответы участников заседания;

дата составления протокола в окончательной форме.

Материальный носитель, содержащий аудио-, видеозапись, и протокол заседания приобщаются к материалам конституционного производства.

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности или ином документе, подтверждающих его полномочия.

Уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, права и интересы других лиц, должны представить документы, удостоверяющие поручение на осуществление представительства по данному делу, копии устава, положения, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации).

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите (представительстве).

Юридическими консультантами представляется документ, подтверждающий членство в палате юридических консультантов, а также документ, подтверждающий полномочия на представительство.

Законными представителями предоставляются документы, удостоверяющие их полномочия.

Новым регламентом установлено ограничение, согласно которому количество представителей участников конституционного производства не может превышать двух лиц.

Специальные полномочия представителей (подп. 6 и 7 п. 2 ст. 42) должны быть отдельно оговорены в доверенности.

Предварительное рассмотрение обращений осуществляется Аппаратом в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней с момента регистрации обращения. При необходимости дополнительного изучения вопроса данный срок может быть продлен Руководителем Аппарата на срок, необходимый для завершения предварительного рассмотрения, с указанием причин продления.

Обращение подлежит возврату, если выявленное несоответствие является явным (очевидным) и не требует отдельного анализа или экспертизы.

Решение Конституционного суда о принятии обращения к конституционному производству формулируется по каждому обращению отдельно.

Постановление Конституционного суда об отказе в принятии обращения к конституционному производству принимается при наличии основания, должно быть мотивированным и оформляется в виде отдельного документа.

О принятом Конституционным судом решении не позднее пяти рабочих дней Аппарат уведомляет участников конституционного производства.

К уведомлению о принятом решении об отказе в принятии обращения к конституционному производству прилагается заверенная гербовой печатью Конституционного суда копия постановления Конституционного суда.

Новый Регламент добавляет:

Возможность судьи-докладчика запрашивать мнение членов научно-консультативного совета (с соблюдением режима секретности и персональных данных).

Более четкие правила приобщения заключений (мнений) организаций и граждан, а также возможность публикации на сайте.

Материалы рассылаются судьям не позднее чем за 10 дней до заседания.

При ускоренном рассмотрении предусмотрена гарантия всесторонности и процессуальных прав участников.

В случае заявления судьей самоотвода ему могут быть заданы уточняющие вопросы. Самоотвод рассматривается без участия лица, заявившего самоотвод. В случае удовлетворения самоотвода рассмотрение обращения может быть продолжено при наличии необходимого кворума.

Ходатайства, заявленные участниками конституционного производства, рассматриваются Конституционным судом. По результатам их рассмотрения принимается соответствующее процессуальное решение, которое отражается в протоколе заседания либо оформляется отдельным постановлением Конституционного суда.

Рассмотрение обращений граждан на заседании Конституционного суда может осуществляться составами из пяти судей, формируемыми Конституционным судом.

Конституционный суд вправе рассмотреть обращение без приглашения участников конституционного производства. При принятии решения о рассмотрении обращений без проведения слушаний Конституционный суд учитывает характер поставленных вопросов, достаточность имеющихся материалов для рассмотрения обращения, необходимость заслушивания позиций участников конституционного производства и иных лиц.

Конституционный суд принимает решения коллегиально. Решения принимаются большинством голосов судей, участвующих в заседании, путем открытого голосования.

Судья, не согласный с итоговым решением, вправе изложить свое мнение в письменном виде, которое приобщается к материалам конституционного производства.

Судья не вправе обнародовать свое особое мнение или публично на него ссылаться.

Участники конституционного производства вправе знакомиться с материалами конституционного производства, производить из них выписки и снимать копии, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Ознакомление участников конституционного производства с материалами, изготовление выписок и копий обеспечиваются Аппаратом.

К материалам конституционного производства, с которыми могут ознакомиться участники конституционного производства, относятся:

обращение в Конституционный суд;

документы, в которых выражены позиции участников конституционного производства, иных лиц и органов;

заключения экспертов (специалистов), акты проверок;

заключения (мнения) правозащитных, научных и иных организаций, специализирующихся на изучении вопросов, поставленных перед Конституционным судом;

иные документы и материалы, приобщенные к материалам конституционного производства, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Аппарат готовит годовой информационный отчет об исполнении итоговых решений Конституционного суда, а также обобщает информацию о мерах, принятых государственными органами и должностными лицами во исполнение решений Конституционного суда, и представляет ее Председателю и Конституционному суду.

Государственные органы и должностные лица информируют Конституционный суд о мерах, принятых во исполнение его решений, в сроки, установленные Конституционным судом.

Нормативное постановление введено в действие с 13 ноября.