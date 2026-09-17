Как будет работать Курултай: опубликован регламент

Курултай постановлением от 10 сентября 2026 года утвердил Регламент Курултая Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Регламент устанавливает:

организацию деятельности Курултая;

порядок формирования и организацию деятельности координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов Курултая;

порядок создания и организацию деятельности депутатских объединений, в том числе фракций политических партий, а также большинства и оппозиции в Курултае;

условия и порядок проведения заседаний Курултая;

порядок проведения слушаний и правительственных часов;

порядок реализации права законодательной инициативы;

правила законотворческого процесса в Курултае и порядок обсуждения проектов законов в рабочих органах Курултая;

порядок осуществления депутатами и должностными лицами Курултая своих полномочий;

иные вопросы организации деятельности Курултая, его органов и депутатов.

Любое собрание депутатов Курултая, которое, имея целью осуществление его конституционных полномочий, проводится без соблюдения Регламента Курултая, является незаконным. Акты, принятые таким собранием, недействительны.

Курултай состоит из 145 депутатов, полномочия которых начинаются с момента открытия первой сессии Курултая и заканчиваются с началом работы первой сессии Курултая нового созыва.

Срок полномочий депутатов Курултая составляет пять лет.

Заседания Курултая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания – по пятницам, правительственные часы – по понедельникам. Заседание Курултая правомочно при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего числа его депутатов (не менее девяноста семи депутатов).

На заседаниях Курултая устанавливается следующая продолжительность выступлений:

для доклада – до пятнадцати минут, если иное не установлено настоящим Регламентом;

для содоклада – до десяти минут;

для выступления в прениях (не более двух раз) – до семи минут и для повторного выступления – до пяти минут;

для вопроса (не более двух раз) – до двух минут;

для ответа на вопрос – до пяти минут;

для выступления по процедурному вопросу – до двух минут.

При превышении установленного времени микрофон выступающего отключается автоматически. В случае необходимости председательствующий может предоставить дополнительное время, но не более двух минут.

Работа Курултая осуществляется на государственном языке, наряду с казахским официально употребляется русский язык.

Регламент определяет законодательную деятельность Курултая.

Устанавливается трехэтапная модель рассмотрения законопроектов.

Право законодательной инициативы принадлежит:

президенту, который вносит проект закона специальным посланием;

депутатам Курултая, которые вносят проект закона представлением;

правительству, которое вносит проект закона постановлением;

Қазақстан Халық Кеңесі, который вносит проект закона решением.

После регистрации законопроект направляется Бюро в головной комитет, который формирует рабочую группу и организует его дальнейшую проработку.

В первом чтении Курултай обсуждает цели, задачи, основные положения и соответствие проекта закона проводимой государственной политике в регулируемых проектом сферах, предполагаемые социально-экономические, правовые, экологические и иные последствия в случае принятия закона.

Во втором – поправки, включенные в сравнительную таблицу головного комитета.

В третьем – окончательная редакция законопроекта на предмет ее соответствия Конституции и устранения правовых пробелов. При этом ратификация (денонсация) международных договоров рассматривается в двух чтениях.

Отдельно урегулирована работа с поправками.

Решения Курултая и его органов принимаются путем голосования.

Количество голосов от установленного Конституцией общего числа в сто сорок пять депутатов Курултая составляет:

большинство голосов от общего числа депутатов Курултая – не менее 73 голосов депутатов;

не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Курултая – не менее 97 голосов депутатов;

не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Курултая – не менее 109 голосов депутатов;

не менее одной трети голосов от общего числа депутатов Курултая – не менее 49 голосов депутатов;

не менее одной пятой голосов от общего числа депутатов Курултая – не менее 29 голосов депутатов.

Соответствующее решение считается принятым, если за него проголосовало необходимое количество депутатов.

Президент подписывает представленный Курултаем закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования.

Значительный блок Регламента посвящен взаимодействию Курултая с Конституционным судом, правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, включая процедуры рассмотрения вопросов, определенных Конституцией и законами.

В частности, Курултай заслушивает ежегодные послания Конституционного суда о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан на своем заседании. При этом послание Конституционного суда не обсуждается и вопросы по нему не задаются. По результатам заслушивания Курултай принимает постановление о принятии послания к сведению.

Отдельно регламентом установлен статус большинства и оппозиции в Курултае.

Большинство в Курултае – политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов в Курултае.

Оппозиция в Курултае – политическая партия или политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство в Курултае, выступающие, как правило, с иной, чем большинство, позицией по социально-экономическим и (или) общественно-политическим вопросам.

Регламент определяет порядок рассмотрения Курултаем кадровых вопросов, правовое положение депутатов, осуществление депутатских полномочий, работу с избирателями, участие в заседаниях и рабочих органах.

Так, для поддержания взаимоотношений со своими избирателями депутатам предоставляется до десяти календарных дней для выезда в регионы и населенные пункты РК. Выезды осуществляются по решению Бюро Курултая, но не менее двух раз за сессию.

Помимо этого, регламентом урегулированы вопросы международного сотрудничества Курултая.

Постановление введено в действие с 10 сентября.

Мы сообщали, что при Курултае будет работать Общественная палата.