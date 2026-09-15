Конституционный суд рассмотрел законность получения аудио- и видеозаписей
Поводом послужило уголовное дело, в котором в качестве доказательств использовались аудио- и видеозаписи.
Конституционный cуд отметил, что доказательствами могут признаваться только сведения, полученные законным путем. Оспариваемое положение не устанавливает порядок получения аудио- и видеозаписей и не освобождает суд от обязанности проверять их относимость, допустимость и достоверность.
"Вопросы законности получения конкретных записей, а также соблюдения права на неприкосновенность частной жизни подлежат оценке органами уголовного преследования и судом при рассмотрении соответствующего уголовного дела", – резюмировали в Конституционном суде.
Ранее Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции пунктов 1 и 2 статьи 29 Трудового кодекса РК, регулирующих заключение договора о неконкуренции между работодателем и работником.