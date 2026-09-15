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Право

Конституционный суд рассмотрел законность получения аудио- и видеозаписей

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:19 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд поступило обращение о проверке конституционности положения нормативного постановления Верховного суда по вопросам оценки доказательств в уголовном процессе, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужило уголовное дело, в котором в качестве доказательств использовались аудио- и видеозаписи.

Конституционный cуд отметил, что доказательствами могут признаваться только сведения, полученные законным путем. Оспариваемое положение не устанавливает порядок получения аудио- и видеозаписей и не освобождает суд от обязанности проверять их относимость, допустимость и достоверность.

"Вопросы законности получения конкретных записей, а также соблюдения права на неприкосновенность частной жизни подлежат оценке органами уголовного преследования и судом при рассмотрении соответствующего уголовного дела", – резюмировали в Конституционном суде.

Ранее Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции пунктов 1 и 2 статьи 29 Трудового кодекса РК, регулирующих заключение договора о неконкуренции между работодателем и работником.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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