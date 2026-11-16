В Казахстане изменят подходы к оценке номинальных денежных доходов населения

Подготовлен проект приказа руководителя Бюро национальной статистики, которым вносятся изменения в Методику по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает актуализацию наименования государственного органа, применяющего Методику, унификацию терминологии в соответствии с требованиями юридической техники, а также совершенствование подходов к оценке номинальных денежных доходов населения (НДДН) с учетом данных системы национальных счетов и расширение информационной базы за счет использования агрегированных административных данных цифровой карты семьи (ЦКС) и альтернативных данных банков второго уровня (БВУ) при условии их полноты, регулярности обновления и методологической сопоставимости.

Также уточняется поэтапный порядок макроэкономического расчета (оценки) НДДН в разрезе республики и регионов.

В Бюро нацстатистики отметили, что с принятием документа повысится качество и точность оценки денежных доходов населения на ежеквартальной и годовой основе.

Документе размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 ноября.