#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Право

В Казахстане изменят подходы к оценке номинальных денежных доходов населения

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:49 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа руководителя Бюро национальной статистики, которым вносятся изменения в Методику по расчету (оценке) номинальных денежных доходов населения, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает актуализацию наименования государственного органа, применяющего Методику, унификацию терминологии в соответствии с требованиями юридической техники, а также совершенствование подходов к оценке номинальных денежных доходов населения (НДДН) с учетом данных системы национальных счетов и расширение информационной базы за счет использования агрегированных административных данных цифровой карты семьи (ЦКС) и альтернативных данных банков второго уровня (БВУ) при условии их полноты, регулярности обновления и методологической сопоставимости.

Также уточняется поэтапный порядок макроэкономического расчета (оценки) НДДН в разрезе республики и регионов.

В Бюро нацстатистики отметили, что с принятием документа повысится качество и точность оценки денежных доходов населения на ежеквартальной и годовой основе.

Документе размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
запрет на вывоз лесоматериалов
10:15, Сегодня
Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлят в Казахстане
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
12:26, 28 августа 2025
Изменилась методика оценки теневой экономики
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
17:26, 09 июля 2026
Среднедушевые доходы казахстанцев демонстрируют положительную динамику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на приеме подачи
11:02, Сегодня
Рыбакина сравнялась с Винус Уильямс по количеству недель на первом месте рейтинга WTA
Молодёжная сборная России
10:42, Сегодня
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Сегодня
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: