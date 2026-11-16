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Право

Установить единые правила оказания риелторских услуг хотят в Казахстане

правила оказания риелторских услуг, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 11:23 Фото: pixabay
Министерство торговли и интеграции РК совместно с депутатами Курултая и представителями профессионального сообщества прорабатывает меры по регулированию риелторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Основная цель документа – повысить качество услуг, защитить права граждан и сделать работу риелторов более прозрачной.

Одним из ключевых предложений является введение единых правил оказания риелторских услуг. Планируется определить порядок работы специалистов, требования к заключению договоров и условия взаимодействия с клиентами.

Особое внимание уделят содержанию договоров. В них должны быть четко прописаны перечень и стоимость услуг, размер комиссионного вознаграждения, порядок его выплаты, а также права и обязанности сторон.

При этом предлагается исключить случаи, когда комиссию требуют с граждан, которые не заказывали услуги риелтора. Клиент также должен заранее знать, чьи интересы представляет специалист и за какие именно услуги необходимо платить.

Еще одно направление – повышение профессиональных требований к риелторам. Министерство рассмотрит возможность установления обязательных требований на основе национального стандарта в соответствии с законодательством. Они будут касаться качества услуг, профессиональной этики, сопровождения сделок и работы с клиентами.

Кроме того, разрабатывается профессиональный стандарт риелтора, который определит необходимые знания, навыки и квалификацию специалистов.

Вмасте с тем, предлагается развивать систему саморегулирования риелторской деятельности.

Профессиональные объединения смогут участвовать в установлении единых требований к своим членам, следить за соблюдением профессиональной этики, рассматривать жалобы потребителей и принимать меры в отношении специалистов, допускающих нарушения. Также прорабатывается механизм подтверждения профессиональной квалификации риелторов с участием аккредитованных организаций.

Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения будет рассмотрен вопрос включения риелторов в перечень регулируемых профессий. Это позволит установить требования к профессиональной подготовке специалистов и предусмотреть подтверждение их квалификации. Таким образом, граждане смогут получать больше информации о квалификации риелторов, к которым обращаются за услугами.

Отдельное внимание уделяется защите прав потребителей. Так, совместно с депутатами обсуждаются дополнительные законодательные меры, направленные на предотвращение навязывания услуг, недобросовестных условий договоров и необоснованного взыскания комиссий.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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