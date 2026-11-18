В РК планируют внести изменения и дополнения в правила получения государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту. Если коротко, выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства не будет являться основанием для прекращения выплаты пенсии. Детали – в статье Zakon.kz.

Поправки содержатся в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения". Документ находится на рассмотрении в Курултае.

Как дело обстоит в настоящий момент? Понятие пенсия – собирательное. Цитируем пункт 1 статьи 196 Социального кодекса:

"Граждане РК, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК... имеют право на пенсионное обеспечение в виде:

государственной базовой пенсионной выплаты; пенсионных выплат по возрасту; пенсионных выплат за выслугу лет; пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда; пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда; страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

Итак, отмечаем: выплат аж целых шесть, а претендовать на них вправе не только казахстанские граждане, но и иностранцы, и даже лица без гражданства. Но сейчас нас интересуют лишь первые две выплаты, которые гарантирует государство:

"Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы РК включительно". Пункт 2 статьи 202 СК

Заметьте, формулировка звучит так, будто выезд на ПМЖ гражданина РК является основанием для прекращения указанных пенсионных выплат. Эта норма, кстати, ранее стала предметом изучения Конституционным судом 18 мая 2026 года. КС тогда не нашел противоречия с Конституцией, поскольку речь в случае выезда на ПМЖ идет не о гражданах РК, а о других категориях, которым тоже положены выплаты, если они живут в Казахстане: иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Тем не менее нечеткость формулировки налицо. Которая, очевидно, приводила к неверному толкованию (выехавший на ПМЖ гражданин не получал пенсию), из-за чего, собственно, и последовало обращение в Конституционный суд.

Нормативное постановление КС было опубликовано, однако затем посчитали разумным внести изменения и в сам Социальный кодекс. Во-первых, предложили изменить выше процитированную формулировку пункта 1 статьи 196 СК. Право на пенсионное обеспечение в предлагаемой редакции имеют не "граждане РК, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК", но:

"Граждане РК, а также постоянно проживающие в РК иностранные граждане и лица без гражданства".

Разница, как видим, в том, что гражданам РК не требуется постоянно проживать в Казахстане для получения права на пенсию. И чтобы закрепить этот постулат, пункт 2 статьи 202 СК дополняется абзацем следующего содержания:

"Выезд гражданина РК на постоянное место жительства за пределы РК не является основанием для прекращения государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту".

Ожидаемое следствие данной поправки – казахстанцы смогут получать указанные виды выплат, даже уехав из страны (но не выходя из гражданства – это непременное условие).

Напомним, государственная базовая пенсионная выплата – это определенный процент (от 60 до 120, в зависимости от трудового стажа) от прожиточного минимума, который составляет в 2026 году 50 851 тенге. А пенсия по возрасту исчисляется следующим образом (согласно пункту 20 соответствующих Правил).

Полная пенсия представляет собой 60% от среднего ежемесячного дохода за последние три года. Она предоставляется мужчинам с трудовым стажем 25 лет на 1 января 1998 года и женщинам со стажем 20 лет.

Неполная пенсия выплачивается тем, кто не может похвастаться таким стажем. Для чего количество полных месяцев имеющегося трудового стажа делится на число месяцев требуемого стажа и умножается на размер полной пенсионной выплаты по возрасту, равной, как ранее сказано, 60% от учтенного дохода.

К примеру, ежемесячный доход равен, округлим, полмиллиона. Полная пенсия в таком случае составит 300 тысяч тенге. Тогда как неполная (если человек трудится, скажем, с декабря 1990 года, а выходить на пенсию ему в январе 2027 года): 432 (месяца) разделим на 648 и умножим на 300 тысяч, получим 200 тысяч.

В целом, подсчитать несложно каждому, исходя из своих данных. И еще раз повторим: эти деньги гарантированы гражданину РК даже за границей. Но есть один нюанс: чтобы не было соблазна получать вдобавок еще и пенсию в той стране, где он теперь живет, пенсионер должен ежегодно предоставлять:





"Подтверждение факта отсутствия получения государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту того же вида в государстве постоянного проживания". Предлагаемое дополнение пп. 6) в пункт 1 статьи 204 СК

Каким образом? Ну, это уже другая история. Вероятно, подробных инструкций следует ждать, когда (и если) поправку примут, и она станет обязательной к исполнению нормой.