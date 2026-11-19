Министерство здравоохранения разработало проект изменений в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

Поправки подготовлены с целью четкого распределения пакетов оказания медицинских услуг.

Согласно проекту, во время одного приема врач сможет не только провести осмотр, но и при наличии медицинских показаний выписать рецепт, оформить справку и оказать предусмотренные профилактические услуги, сообщили в министерстве.

При этом, если пациент одновременно проходит плановое наблюдение по другому хроническому заболеванию, результаты соответствующих мероприятий также смогут учитываться в рамках текущего приема без оформления отдельного посещения.

Важную новеллу внедрят в части доступности обследований. Предлагается закрепить минимальные перечни медицинских услуг, которые при наличии медицинских показаний можно будет расширять с учетом состояния пациента.

В сложных клинических случаях дополнительные обследования будут назначаться по решению группы специалистов с соответствующим обоснованием в медицинской документации.

Так, в ведомстве планируют расширить предусмотренные правилами возможности диагностики вирусных гепатитов В и С, включая применение экспресс-методов. Также уточняются перечни обследований по ОСМС для пациентов с отдельными хроническими заболеваниями, в том числе с нарушениями свертывания крови и заболеваниями нервно-мышечной системы. Все дополнительные исследования будут назначаться врачом с учетом медицинских показаний.

Кроме того, поправками хотят упростить работу врачей. Часть сведений о приеме, включая оказанные услуги и выписанные рецепты, планируется учитывать автоматически в медицинских информационных системах. Это позволит сократить ручное оформление документов и уделять больше времени пациентам.

Также проект предусматривает отдельное закрепление перечней амбулаторных услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это позволит четче определить, в рамках какого пакета предоставляется необходимая медицинская помощь.

В Минздраве подчеркнули, что предлагаемые изменения направлены на повышение доступности и удобства медицинской помощи, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно посещать поликлиники.

При этом объем медицинской помощи будет определяться индивидуально, исходя из состояния здоровья пациента, установленных медицинских показаний и действующих правил оказания медицинской помощи.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 4 декабря.