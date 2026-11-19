Что изменится на рынке труда: подготовлены поправки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения РК, которым вносятся изменения в ряд НПА, сообщает Zakon.kz.
Цель проекта приказа – совершенствование механизмов реализации профессионального обучения, субсидируемых рабочих мест и предоставления грантов.
В частности, предлагается:
- закрепление действующего цифрового механизма организации профессионального обучения в целях нормативного урегулирования применяемых цифровых процессов и обеспечения прозрачности процедур организации обучения.
- предоставление коммерческим юридическим лицам с частной формой собственности, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и субъектам социального предпринимательства права на ежегодное участие в организации общественных работ;
- установление ежегодного срока приема заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год – с 1 декабря;
- пересмотр количества временных рабочих мест, создаваемых для организации общественных работ в государственных учреждениях;
- внедрение механизма ежедневного цифрового мониторинга посещаемости участников субсидируемых рабочих мест.
В Минтруда отмечают, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизмов реализации активных мер содействия занятости, повышение прозрачности их организации и обеспечение целевого использования государственных средств.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.
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