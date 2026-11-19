Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения РК, которым вносятся изменения в ряд НПА, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта приказа – совершенствование механизмов реализации профессионального обучения, субсидируемых рабочих мест и предоставления грантов.

В частности, предлагается:

закрепление действующего цифрового механизма организации профессионального обучения в целях нормативного урегулирования применяемых цифровых процессов и обеспечения прозрачности процедур организации обучения.

предоставление коммерческим юридическим лицам с частной формой собственности, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и субъектам социального предпринимательства права на ежегодное участие в организации общественных работ;

установление ежегодного срока приема заявок от работодателей на организацию субсидируемых рабочих мест на предстоящий финансовый год – с 1 декабря ;

; пересмотр количества временных рабочих мест, создаваемых для организации общественных работ в государственных учреждениях;

внедрение механизма ежедневного цифрового мониторинга посещаемости участников субсидируемых рабочих мест.

В Минтруда отмечают, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизмов реализации активных мер содействия занятости, повышение прозрачности их организации и обеспечение целевого использования государственных средств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.