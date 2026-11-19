Министр внутренних дел и министр юстиции совместным приказом от 10 ноября 2026 года внесли изменения в Правила создания, ведения и использования Национальных реестров идентификационных номеров, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в Правила создания, ведения и использования Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров в целях приведения его в соответствие с Цифровым кодексом.

Так, говорится, что Реестр создается на основе цифровых систем при ведении единой системы учета индивидуальных идентификационных номеров (ИИН).

В целях безопасности цифровой системы и обеспечения защиты персональных данных Реестр разделен на интеграционную и регистрационно-производственную части.

В регистрационно-производственной части цифровой системы на основании данных, содержащихся в заявлениях о выдаче документов, удостоверяющих личность, обеспечивается формирование ИИН.

Интеграционная часть цифровой системы обеспечивает реализацию следующих задач:

актуализацию цифровых баз данных государственных органов и исключение дублирования информации;

совершенствование механизма управления и использования цифровых ресурсов;

совершенствование взаимоотношений физических лиц с государственными органами посредством оптимизации их взаимодействия.

При выдаче свидетельства о рождении присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему следующих необходимых сведений:

фамилия;

имя;

отчество (при его наличии);

пол;

дата рождения;

место рождения;

тип документа;

номер документа;

дата выдачи документа;

кем выдан документ.

При выдаче документов, удостоверяющих личность, за исключением свидетельства о рождении, присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему следующих необходимых сведений:

фамилия;

имя;

отчество (при его наличии);

пол;

национальность;

дата рождения;

место рождения;

код страны гражданства (в случае наличия гражданства);

портретное изображение (оцифрованная фотография) и подпись;

место рождения;

тип документа;

причина документирования;

адресные сведения.

Уточнено, что ИИН условно исключается из Реестра:

при выезде из РК иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК;

при выезде иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворенных из РК.

Также уточнены отдельные случаи, когда сведения из Нацреестра, не подлежащие разглашению, могут предоставляться:

регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных цифровых систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;

фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных цифровой системы и цифровых ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;

адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, через единую цифровую систему юридической помощи;

ЕНПФ для формирования базы данных и ведения в цифровой системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений.

Правилами предусмотрено, что не допускаются утрата информации государственных баз данных цифровых систем или иных носителей информации, содержащих сведения о физических лицах, а равно их неправомерное изменение лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с их служебной деятельностью.

При этом обеспечение защиты цифровых данных и цифровых ресурсов Реестра осуществляется в соответствии с Цифровым кодексом и законом "О кибербезопасности".

Помимо этого, изменения внесены в Правила создания, ведения и использования Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.

Так, говорится, что Нацреестр создается на основе цифровой системы при ведении единого учета бизнес-идентификационных номеров (БИН).

При выдаче справки о государственной (учетной) (пере)регистрации юридических лиц, филиалов и представительств присвоение БИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему необходимых сведений. Перечень таких сведений остался без изменений.

Уточняется, что сведения, содержащиеся в Нацреестре, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:

регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных цифровых систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;

фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных цифровой системы и цифровых ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;

адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, через единую цифровую систему юридической помощи;

единому накопительному пенсионному фонду для формирования базы данных и ведения в цифровой системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений.

Приказ вводится в действие с 29 ноября.