Правила ведения нацреестров ИИН и БИН изменились в Казахстане
Поправки внесены в Правила создания, ведения и использования Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров в целях приведения его в соответствие с Цифровым кодексом.
Так, говорится, что Реестр создается на основе цифровых систем при ведении единой системы учета индивидуальных идентификационных номеров (ИИН).
В целях безопасности цифровой системы и обеспечения защиты персональных данных Реестр разделен на интеграционную и регистрационно-производственную части.
В регистрационно-производственной части цифровой системы на основании данных, содержащихся в заявлениях о выдаче документов, удостоверяющих личность, обеспечивается формирование ИИН.
Интеграционная часть цифровой системы обеспечивает реализацию следующих задач:
- актуализацию цифровых баз данных государственных органов и исключение дублирования информации;
- совершенствование механизма управления и использования цифровых ресурсов;
- совершенствование взаимоотношений физических лиц с государственными органами посредством оптимизации их взаимодействия.
При выдаче свидетельства о рождении присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему следующих необходимых сведений:
- фамилия;
- имя;
- отчество (при его наличии);
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- тип документа;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- кем выдан документ.
При выдаче документов, удостоверяющих личность, за исключением свидетельства о рождении, присвоение ИИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему следующих необходимых сведений:
- фамилия;
- имя;
- отчество (при его наличии);
- пол;
- национальность;
- дата рождения;
- место рождения;
- код страны гражданства (в случае наличия гражданства);
- портретное изображение (оцифрованная фотография) и подпись;
- место рождения;
- тип документа;
- причина документирования;
- адресные сведения.
Уточнено, что ИИН условно исключается из Реестра:
- при выезде из РК иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК;
- при выезде иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворенных из РК.
Также уточнены отдельные случаи, когда сведения из Нацреестра, не подлежащие разглашению, могут предоставляться:
- регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных цифровых систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;
- фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных цифровой системы и цифровых ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;
- адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, через единую цифровую систему юридической помощи;
- ЕНПФ для формирования базы данных и ведения в цифровой системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений.
Правилами предусмотрено, что не допускаются утрата информации государственных баз данных цифровых систем или иных носителей информации, содержащих сведения о физических лицах, а равно их неправомерное изменение лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с их служебной деятельностью.
При этом обеспечение защиты цифровых данных и цифровых ресурсов Реестра осуществляется в соответствии с Цифровым кодексом и законом "О кибербезопасности".
Помимо этого, изменения внесены в Правила создания, ведения и использования Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.
Так, говорится, что Нацреестр создается на основе цифровой системы при ведении единого учета бизнес-идентификационных номеров (БИН).
При выдаче справки о государственной (учетной) (пере)регистрации юридических лиц, филиалов и представительств присвоение БИН осуществляется в результате занесения в цифровую систему необходимых сведений. Перечень таких сведений остался без изменений.
Уточняется, что сведения, содержащиеся в Нацреестре, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:
- регистрирующим органам в целях поддержания актуального состояния данных цифровых систем национальных реестров идентификационных номеров на основании письменного разрешения уполномоченного органа;
- фонду социального медицинского страхования в целях формирования данных цифровой системы и цифровых ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования;
- адвокатам в рамках оказания юридической помощи при направлении адвокатского запроса в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, через единую цифровую систему юридической помощи;
- единому накопительному пенсионному фонду для формирования базы данных и ведения в цифровой системе учета участников целевых требований и получателей целевых накоплений.
Приказ вводится в действие с 29 ноября.