Обновлены правила ведения и использования реестра инвесторов

Министр иностранных дел приказом от 26 июня 2026 года внес изменения в Правила формирования, ведения и использования реестра инвесторов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок формирования, ведения и использования реестра инвесторов, организации работы Национальной цифровой инвестиционной платформы ( НЦИП), интеграции объектов информатизации государственных органов и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора.

Реестр инвесторов – электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории РК.

Формирование и ведение реестра инвесторов осуществляется в автоматическом режиме в НЦИП на основании данных об инвестиционных проектах, включенных в общенациональный и общерегиональный пулы инвестиционных проектов.

Включение сведений в реестр инвесторов осуществляется в автоматическом режиме после формирования паспорта проекта в НЦИП.

Физическое или юридическое лицо использует раздел "Реестр инвесторов" в НЦИП для проверки нахождения инвестора в реестре инвесторов путем ввода в поле "Поиск" индивидуального идентификационного номера для физического лица или бизнес-идентификационного номера для юридического лица.

Сервис проверки наличия инвестора в реестре инвесторов размещается в Smart Bridge и предусматривает возможность интеграции с информационными системами государственных органов и местных исполнительных органов, организаций квазигосударственного сектора.

Доступ к НЦИП имеют заинтересованные участники инвестиционного проекта, прошедшие регистрацию в НЦИП.

Для входа в систему необходимо пройти авторизацию следующими способами:

по логину и паролю;

посредством электронной цифровой подписи;

через IDP Egov.kz.

Предусмотрено, что органы-инициаторы осуществляют включение инвестиционного проекта в НЦИП при условии соответствия инвестиционного проекта одному из следующих критериев:

инвестиционный проект соответствует условиям общенационального пула инвестиционных проектов;

инвестиционный проект соответствует условиям общерегионального пула инвестиционных проектов;

инвестиционный проект, реализуемый участником специальной экономической или индустриальной зоны;

инвестиционный проект, включённый в Единую карту индустриализации;

инвестиционный проект, реализуемый на основании инвестиционного контракта.

Орган-инициатор формирует паспорт проекта в информационной системе НЦИП, после чего инвестиционный проект автоматически включается в общенациональный или общерегиональный пулы инвестиционных проектов.

Приказ вводится в действие с 4 июля 2026 года.