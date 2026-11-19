Министр науки и высшего образования приказом от 13 ноября 2026 года внес изменения в Положение о комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Комиссия создается в целях распределения и направления на работу либо в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу, молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.

Добавлена новая норма, в которой говорится:

Комиссия является коллегиальным органом, самостоятельным в принятии решений о распределении, повторном распределении молодых специалистов на работу, освобождении их от отработки либо предоставлении им отсрочки от отработки. Комиссия самостоятельно применяет нормы законодательства в пределах своей компетенции и несет ответственность за законность принимаемых решений.

Заседание Комиссии оформляется протоколом (дополнительным протоколом в случае повторного распределения).

Протокол заседания Комиссии подписывается членами Комиссии по результатам распределения на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, и секретарем.

Допускается оформление протокольного решения Комиссии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП присутствовавших на заседании председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Комиссии.

Правила дополнены новой нормой, в соответствии с которой:

Протокол Комиссии является официальным документом, имеющим юридическую силу. Решение Комиссии, оформленное протоколом, может быть обжаловано в судебном порядке.

Комиссия ежегодно предоставляет Оператору протоколы по распределению и материалы по распределению, в том числе по повторному распределению.

Материалы по распределению включают в себя документы на бумажных или электронных носителях:

приказ о создании и утверждении состава Комиссии;

протокол/дополнительный протокол комиссии по распределению;

направление на работу или в карьерный центр;

обязательство об отработке выпускника;

ходатайство работодателя или справка с места работы;

справки о бюджетных расходах, затраченных на обучение;

документ, обосновывающий освобождение от отработки;

документ, обосновывающий предоставление отсрочки;

удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (сканированная версия или копия);

свидетельство о присуждении образовательного гранта (сканированная версия или копия);

приказ о присуждении образовательного гранта;

договор оказания образовательных услуг;

выписки из приказов ОВПО и НООЗ о движении обучающихся;

согласие обучающегося на обработку персональных данных (при наличии).

Также правила дополнены рядом следующих положений:

Комиссия обеспечивает своевременное внесение в цифровую систему Оператора сведений, их полноту, корректность, достоверность, точность и актуальность, а также своевременное прикрепление (предоставление) подтверждающих документов Оператору.

Материалы по распределению предоставляются Оператору в форме электронного документа на электронных носителях – материальных носителях, предназначенных для хранения информации в электронной форме.

При этом ОВПО и НООЗ обеспечивают сохранность равнозначных документов на бумажных носителях в своих ведомственных архивах в качестве документов долговременного хранения с пометкой "ЭПК" (экспертно-проверочная комиссия).

Указанные архивные документы подлежат уничтожению только после полного исполнения обязательств и проведения экспертизы их ценности экспертными комиссиями или экспертно-проверочными комиссиями.

Правилами установлено, что заседания Комиссии проводятся ежегодно в очном, заочном или дистанционном формате для осуществления распределения выпускников текущего года в соответствии с академическим календарем, но не позднее 1 июля (первоначальное распределение).

Также в правила добавили норму, в которой установлено:

Проведение заседания Комиссии в сроки, не совпадающие со сроками, указанными выше, допускается в случае более ранних или поздних сроков итоговой аттестации и завершения изучения образовательной программы высшего или послевузовского образования, установленных академическим календарем ОВПО и НООЗ, но не позднее 30 календарных дней со дня завершения итоговой аттестации.

Очным заседанием является проведение Комиссией распределения и иных вопросов, связанных с распределением, в присутствии выпускников и членов комиссии (офлайн-режим).

Дистанционным заседанием является проведение распределения в удаленном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий (в онлайн- режиме) с обязательным подключением к видеоконференцсвязи всех заинтересованных лиц.

Граждане Республики Казахстан, не явившиеся без уважительной причины в соответствующую комиссию по распределению, распределяются без их присутствия (заочное заседание).

Внеочередные заседания Комиссии созываются председателем по мере необходимости, включая проведение повторного распределения по основаниям, предусмотренным пунктом 30 Правил, в том числе в отношении выпускников предыдущих лет. Повторное распределение лиц, указанных в пункте 30 Правил, осуществляется в том же порядке, как и первоначальное распределение, на основании их письменных заявлений, подлежащих обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.

Также поправками установлено, что отказ в приеме заявлений запрещается, принятое заявление подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии.

Приказ вводится в действие с 29 ноября.