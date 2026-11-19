Уточнен порядок работы комиссии по распределению молодых специалистов
Комиссия создается в целях распределения и направления на работу либо в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу, молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.
Добавлена новая норма, в которой говорится:
Комиссия является коллегиальным органом, самостоятельным в принятии решений о распределении, повторном распределении молодых специалистов на работу, освобождении их от отработки либо предоставлении им отсрочки от отработки. Комиссия самостоятельно применяет нормы законодательства в пределах своей компетенции и несет ответственность за законность принимаемых решений.
Заседание Комиссии оформляется протоколом (дополнительным протоколом в случае повторного распределения).
Протокол заседания Комиссии подписывается членами Комиссии по результатам распределения на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, и секретарем.
Допускается оформление протокольного решения Комиссии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП присутствовавших на заседании председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Комиссии.
Правила дополнены новой нормой, в соответствии с которой:
Протокол Комиссии является официальным документом, имеющим юридическую силу. Решение Комиссии, оформленное протоколом, может быть обжаловано в судебном порядке.
Комиссия ежегодно предоставляет Оператору протоколы по распределению и материалы по распределению, в том числе по повторному распределению.
Материалы по распределению включают в себя документы на бумажных или электронных носителях:
- приказ о создании и утверждении состава Комиссии;
- протокол/дополнительный протокол комиссии по распределению;
- направление на работу или в карьерный центр;
- обязательство об отработке выпускника;
- ходатайство работодателя или справка с места работы;
- справки о бюджетных расходах, затраченных на обучение;
- документ, обосновывающий освобождение от отработки;
- документ, обосновывающий предоставление отсрочки;
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан (сканированная версия или копия);
- свидетельство о присуждении образовательного гранта (сканированная версия или копия);
- приказ о присуждении образовательного гранта;
- договор оказания образовательных услуг;
- выписки из приказов ОВПО и НООЗ о движении обучающихся;
- согласие обучающегося на обработку персональных данных (при наличии).
Также правила дополнены рядом следующих положений:
Комиссия обеспечивает своевременное внесение в цифровую систему Оператора сведений, их полноту, корректность, достоверность, точность и актуальность, а также своевременное прикрепление (предоставление) подтверждающих документов Оператору.
Материалы по распределению предоставляются Оператору в форме электронного документа на электронных носителях – материальных носителях, предназначенных для хранения информации в электронной форме.
При этом ОВПО и НООЗ обеспечивают сохранность равнозначных документов на бумажных носителях в своих ведомственных архивах в качестве документов долговременного хранения с пометкой "ЭПК" (экспертно-проверочная комиссия).
Указанные архивные документы подлежат уничтожению только после полного исполнения обязательств и проведения экспертизы их ценности экспертными комиссиями или экспертно-проверочными комиссиями.
Правилами установлено, что заседания Комиссии проводятся ежегодно в очном, заочном или дистанционном формате для осуществления распределения выпускников текущего года в соответствии с академическим календарем, но не позднее 1 июля (первоначальное распределение).
Также в правила добавили норму, в которой установлено:
Проведение заседания Комиссии в сроки, не совпадающие со сроками, указанными выше, допускается в случае более ранних или поздних сроков итоговой аттестации и завершения изучения образовательной программы высшего или послевузовского образования, установленных академическим календарем ОВПО и НООЗ, но не позднее 30 календарных дней со дня завершения итоговой аттестации.
Очным заседанием является проведение Комиссией распределения и иных вопросов, связанных с распределением, в присутствии выпускников и членов комиссии (офлайн-режим).
Дистанционным заседанием является проведение распределения в удаленном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий (в онлайн- режиме) с обязательным подключением к видеоконференцсвязи всех заинтересованных лиц.
Граждане Республики Казахстан, не явившиеся без уважительной причины в соответствующую комиссию по распределению, распределяются без их присутствия (заочное заседание).
Внеочередные заседания Комиссии созываются председателем по мере необходимости, включая проведение повторного распределения по основаниям, предусмотренным пунктом 30 Правил, в том числе в отношении выпускников предыдущих лет. Повторное распределение лиц, указанных в пункте 30 Правил, осуществляется в том же порядке, как и первоначальное распределение, на основании их письменных заявлений, подлежащих обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.
Также поправками установлено, что отказ в приеме заявлений запрещается, принятое заявление подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Комиссии.
Приказ вводится в действие с 29 ноября.