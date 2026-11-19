Приказом министра науки и высшего образования от 13 ноября 2026 года внесены изменения в Положение об Операторе уполномоченного органа в области образования по вопросам мониторинга и контроля отработки гражданами РК, обучившимися на основе госзаказа, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что одной из основных задач Оператора является:

обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением молодыми специалистами, докторами философии (PhD) и докторами по профилю, обучившимися на основе государственного образовательного заказа (госзаказ) в ОВПО и НООЗ по программам бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры, обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств, затраченных на обучение, в случае неотработки.

Для реализации возложенных задач Оператор в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

ведение систематизированного пофамильного учета граждан Республики Казахстан, обучающихся на основе госзаказа, в цифровой системе Оператора (ЦС Оператора), интегрированной с государственными базами данных, в разрезе ОВПО и НООЗ, направлений подготовки/групп образовательных программ, уровней образования (бакалавриат, магистратура, резидентура, докторантура), по годам выпуска;

ведение учета численности молодых специалистов, на которых законодательством возложена обязанность по отработке в разрезе ОВПО и НООЗ по категориям: прибывшие/не прибывшие по месту распределения, исполняющие/не исполняющие обязательства по отработке, вставшие/не вставшие на учет в карьерные центры, освобожденные от отработки, получившие отсрочку, прекращение отработки;

осуществление учета исполнения или неисполнения гражданами Республики Казахстан, обучившимися на основе госзаказа, обязанностей по отработке путем сбора и обработки данных и документов, полученных в результате взаимодействия с ОВПО, НООЗ, МИО, работодателями, с иными органами и организациями, а также непосредственно с молодыми специалистами, докторами философии (PhD) и докторами по профилю, с внесением полученных данных и документов в ЦС Оператора;

предоставление удаленного доступа ОВПО и НООЗ к ЦС Оператора для актуализации данных о движении контингента обучающихся (зачисление, отчисление, перевод, восстановление, предоставление академического отпуска, выход из академического отпуска), сведений о суммах расходов, затраченных на обучение на основе госзаказа, в том числе по отчисленным обучающимся и иностранным гражданам, получившим гражданство Республики Казахстан в период обучения, сведений о результатах распределения на работу, прикрепления подтверждающих документов, а также для своевременного внесения сведений о лицах, зачисленных в докторантуру, и лицах, получивших вакантные образовательные гранты;

осуществление взаимодействия с ОВПО и НООЗ по вопросам распределения, предоставления отсрочки, освобождения от отработки, по сбору и передаче материалов по распределению, внесению сведений в ЦС Оператора и по иным вопросам, связанным с отработкой;

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам отработки и возмещения расходов за обучение среди граждан Республики Казахстан, обучающихся и обучившихся на основе госзаказа посредством проведения семинаров, совещаний, собраний с выездом в регионы либо в онлайн-формате с использованием современных технологий связи (видеоконференцсвязь), в социальных сетях, на сайте Оператора, в средствах массовой информации и в процессе предоставления ответов на обращения физических и юридических лиц;

осуществление мероприятий по досудебному и судебному урегулированию спора для решения разногласий в претензионном порядке в случае нарушения гражданами РК, обучившимися на основе госзаказа, обязательств по отработке, установленных законодательством, предусмотренных условиями договоров оказания образовательных услуг и обязательствами об отработке (односторонними сделками);

осуществление мероприятий, направленных на взыскание задолженности по расходам за обучение в случае неисполнения обязанности по отработке в принудительном судебном порядке и неустойки, определенной законодательством (законной неустойки), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по отработке при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства;

открытие Оператором счета в банке второго уровня для обеспечения оплаты суммы расходов за обучение и перечисление Оператором денежных средств, поступивших в счет погашения расходов за обучение и законной неустойки, в республиканский бюджет;

ведение бухгалтерского учета и отчетности по добровольно погашенным и принудительно взысканным суммам расходов за обучение и суммам законной неустойки, поступившим на счет Оператора и перечисленным в республиканский бюджет;

предоставление гражданам РК, обучившимся на основе госзаказа, ответов на обращения по вопросам отработки, в том числе выдача на основании их письменных запросов справок о возмещении в бюджет расходов за обучение или о полном исполнении обязанностей по отработке;

осуществление мероприятий по интеграции ЦС Оператора с ЦС различных государственных органов и их операторов для получения, внесения и обмена данными, необходимыми для осуществления мониторинга и контроля отработки.

Предусмотрено, что Оператор обеспечивает наличие цифровой системы, интегрированной с отдельными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры (базами данных государственных органов), с установлением удаленного ограниченного доступа для ОВПО и НООЗ, автоматизацией бизнес-процессов мониторинга и контроля и ведением персонального пофамильного и численного учета молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю в электронном формате.

Также говорится, что для решения задач и реализации возложенных на него функций Оператор осуществляет взаимодействие с центральными исполнительными государственными органами, их ведомствами и территориальными подразделениями, в чью компетенцию и полномочия входит решение вопросов, связанных с мониторингом и контролем отработки, возложенной на молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю:

с уполномоченным органом в области науки и высшего образования – по получению содействия во взаимоотношениях с иными государственными органами, по информированию о результатах оказания услуг по мониторингу и контролю отработки, по вопросам разработки и согласования нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру отработки;

с уполномоченным органом в области социальной защиты и занятости населения – по получению сведений о месте трудоустройства молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю, в том числе путем осуществления интеграционного взаимодействия ЦС Оператора с единой цифровой системой социально-трудовой сферы;

с уполномоченным органом в сфере цифровизации – по вопросам интеграции ЦС Оператора с цифровыми объектами государственных органов, в том числе через веб-портал "цифрового правительства";

с уполномоченными органами в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и информации, туризма и спорта и иными отраслевыми уполномоченными органами – по вопросам отработки, предоставления необходимых данных для мониторинга отработки, согласования нормативных правовых актов, регламентирующих порядок отработки;

с уполномоченным органом, осуществляющим правовое обеспечение деятельности государства – по вопросам интеграционного взаимодействия ЦС Оператора с государственной базой данных физических и юридических лиц.

Взаимодействие с молодыми специалистами, докторами философии (PhD) и докторами по профилю или их представителями осуществляется посредством проведения телефонных переговоров, обмена сообщениями по электронной почте, через приложение "WhatsApp" и иные мессенджеры/приложения, путем направления письменных уведомлений на почтовые адреса либо в личный кабинет пользователя веб-портала "цифрового правительства" EGOV, а также в ходе личного приема по вопросам:

предоставления документов, подтверждающих факт отработки (завершения отработки) или наличие оснований для предоставления отсрочки, освобождения или прекращения отработки;

предоставления согласия либо отказа на запрос о предоставлении согласия на сбор и обработку персональных данных, в частности сведений об обязательных пенсионных взносах, направляемых Оператором через SMS-шлюз Единого контакт-центра "1414" веб-портала "цифрового правительства" (EGOV) на мобильные устройства субъектов персональных данных посредством SMS-сообщений в целях установления места трудоустройства молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю;

проведения информационно-разъяснительной работы, в том числе в процессе претензионно-исковой работы в целях досудебного урегулирования спора;

предоставления ответов на обращения, запросы, отклики молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю;

разрешения спора в судебном порядке;

исполнения решений и постановлений суда, вступивших в законную силу, в добровольном порядке либо в порядке исполнительного производства.

Кроме того, предусмотрено, что Оператор в рамках проведения информационно-разъяснительной и претензионно-исковой работы в целях досудебного урегулирования спора обучающимся и молодым специалистам направляет уведомления предупредительного характера о необходимости отработки и своевременного прибытия к месту отработки, а также требования о возмещении расходов за обучение в случае неотработки в личный кабинет на веб-портале "цифрового правительства" либо заказным почтовым отправлением, в том числе гибридным, по адресу места жительства (регистрации) и (или) SMS-сообщения с текстовыми сообщениями на абонентские устройства сотовой связи.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2026 года.