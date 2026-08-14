Изменились правила отработки для некоторых казахстанцев, обучавшихся на гранте
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Министр высшего образования приказом от 6 августа 2026 года изменил Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, гражданами РК, обучавшимися по госзаказу, сообщает Zakon.kz.
В документе говорится:
Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по авиационным специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее пяти лет, по другим специальностям – не менее трех лет после окончания ОВПО в организациях независимо от формы собственности.
Также уточнено, что граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях образования, научных организациях, а также в государственных органах и (или) иных организациях, соответствующих профилю образовательной программы, не менее трех лет после завершения срока обучения.
Приказ вводится в действие с 25 августа.
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