Изменились правила отработки для некоторых казахстанцев, обучавшихся на гранте

Министр высшего образования приказом от 6 августа 2026 года изменил Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, гражданами РК, обучавшимися по госзаказу, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по авиационным специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее пяти лет, по другим специальностям – не менее трех лет после окончания ОВПО в организациях независимо от формы собственности.

Также уточнено, что граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях образования, научных организациях, а также в государственных органах и (или) иных организациях, соответствующих профилю образовательной программы, не менее трех лет после завершения срока обучения.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

