#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Право

Изменились правила отработки для некоторых казахстанцев, обучавшихся на гранте

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:45 Фото: pexels
Министр высшего образования приказом от 6 августа 2026 года изменил Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, гражданами РК, обучавшимися по госзаказу, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по авиационным специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее пяти лет, по другим специальностям – не менее трех лет после окончания ОВПО в организациях независимо от формы собственности.

Также уточнено, что граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях образования, научных организациях, а также в государственных органах и (или) иных организациях, соответствующих профилю образовательной программы, не менее трех лет после завершения срока обучения.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:04, Сегодня
Как будут перечислять взысканные с должников деньги государственные судебные исполнители
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение
13:05, 31 октября 2025
Обновлены правила направления молодых специалистов в сельскую местность на отработку
в Казахстане утвердили правила отработки выпускников вузов, обучившихся по гранту или квоте
14:56, 23 августа 2023
В Казахстане утвердили правила отработки выпусников вузов, отучившихся по гранту или квоте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
11:39, Сегодня
Ислам Махачев допустил третий бой за пояс UFC
Арина Соболенко
11:20, Сегодня
"Ты сначала со своим дерьмом разберись": Соболенко ответила критикам в социальных сетях
Елена Рыбакина во время турнира в Торонто
11:03, Сегодня
Елена Рыбакина: "Нужен день, чтобы забыть о теннисе, но я жду турнир в Цинциннати"
Ислам Махачев
10:49, Сегодня
Махачев видит угрозу для своего рекорда в Евлоеве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: