Совместным приказом МЭПР РК и МПС РК внесены изменения в Правила стимулирования производства в РК экологически чистых автомобильных транспортных средств и их компонентов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что сумма финансирования определяется или корректируется Оператором в его Инвестиционной политике на соответствующий год, согласованной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, в следующем порядке:

уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности формирует и направляет Оператору предложение об объемах финансирования в разрезе производителей автомобильных транспортных средств или их компонентов, самоходной сельскохозяйственной техники в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому.

Корректировка объемов финансирования осуществляется Оператором не более одного раза в календарный год на основе предложения уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности, которое подается не позднее 15 августа текущего года.

При достижении освоения финансирования в размере 70% от утвержденного лимита объема финансирования на соответствующий год Оператор направляет соответствующее уведомление уполномоченному органу в области государственного стимулирования промышленности.

Оператор на основании предложения уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности включает объемы финансирования в соответствующий раздел Инвестиционной политики и направляет на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение десяти рабочих дней согласовывает полученную Инвестиционную политику либо отказывает в его согласовании при несоблюдении процедур, предусмотренных настоящим пунктом.

Общая сумма прочего финансирования экологически чистых автомобильных транспортных средств и экологически чистой самоходной сельскохозяйственной техники определяется или корректируется Оператором в его Инвестиционной политике на соответствующий год, согласованной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, в следующем порядке:

уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности на основании предложений производителей направляет Оператору предложения об объемах прочего финансирования на соответствующий календарный год в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду;

Оператор в течение пяти рабочих дней анализирует предложения уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности на предмет своих финансовых возможностей. По итогам анализа Оператор направляет уполномоченному органу в области государственного стимулирования промышленности информацию об объемах средств, которые могут быть выделены в качестве прочего финансирования с приложением обоснования.

уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности в пределах объемов доступных средств Оператора, которые могут быть им выделены в качестве прочего финансирования, в течение пяти рабочих дней формирует и направляет Оператору предложение об объемах прочего финансирования в разрезе производителей и категорий автомобильных транспортных средств или наименований их компонентов, мощности двигателя самоходной сельскохозяйственной техники;

Оператор на основании предложения уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности включает объемы прочего финансирования в соответствующем календарном году в соответствующий раздел Инвестиционной политики, который в течение пяти рабочих дней направляется на согласование уполномоченному органу в области охраны окружающей среды.

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение десяти рабочих дней согласовывает полученную Инвестиционную политику либо отказывает в его согласовании при несоблюдении процедур, предусмотренных настоящим пунктом.

Для получения финансирования производитель, с которым заключен договор на финансирование, два раза в месяц в бумажном или электронном (посредством информационной системы оператора или электронной системы документооборота) виде представляет оператору заявление о предоставлении финансирования скидки (в согласованной с оператором форме), предоставленной им физическим и юридическим лицами при реализации произведенного в РК экологически чистого автомобильного транспортного средства или самоходной сельскохозяйственной техники, с приложением документов, подтверждающих получение в течение предыдущего периода от покупателей документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации автомобильного транспортного средства или сельскохозяйственной техники, предусматривающих право на получение скидочных сертификатов на приобретение автомобильного транспортного средства или сельскохозяйственной техники на территории РК, произведенного в РК.

Размер скидки указывается в скидочном сертификате и представляет собой сумму, выраженную в теңге.

Скидочный сертификат действует в течение одного года с момента его выдачи и передается другим лицам не более трех раз с момента его выдачи, за исключением срока действия скидочных сертификатов, выданных c 19 января 2021 года по 18 января 2022 года, действие которых продлевается до 18 января 2025 года. Передача сертификата другим лицам не изменяет срок его действия.

Скидка на приобретение произведенного на территории РК экологически чистого автомобильного транспортного средства или экологически чистой самоходной сельскохозяйственной техники суммирована не более чем по двум скидочным сертификатам на одно приобретаемое автомобильное транспортное средство, либо не более чем по четырем скидочным сертификатам на одну единицу самоходной сельскохозяйственной техники.

Оператор регистрирует в порядке поступления заявления о предоставлении финансирования, проверяет наличие представленных документов и в случае принятия положительного решения предоставляет производителю финансирование путем зачета при наличии встречных требований в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении финансирования.

Наличие встречных требований подтверждается путем представления заявления о предоставлении финансирования и заявки на внесение утилизационного платежа и получение сертификата о внесении утилизационного платежа.

По заявлениям о предоставлении финансирования, представленным в соответствии пунктом 20 настоящих Правил, Оператор проверяет наличие представленных документов в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении финансирования и в случае принятия положительного решения в течение трех рабочих дней предоставляет производителю финансирование.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансирования в течение трех рабочих дней со дня принятия решения в письменном виде уведомляет производителя с указанием основания отказа.

Также говорится, что производители ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, при наличии производства в отчетном месяце представляют Оператору отчет по обеспечению производства экологически чистых автомобильных транспортных средств и их компонентов, а также экологически чистой самоходной сельскохозяйственной техники и акт взаимозачета на бумажном носителе.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2026 года.