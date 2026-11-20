И.о. министра промышленности и строительства приказом от 12 ноября 2025 года утвердил в новой редакции Правила ведения единого реестра участников специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Из правил исключили ряд понятий и норм, касающихся непрофильных видов деятельности.

В документе говорится, что в единый реестр теперь включаются только участники специальных экономических зон (СЭЗ).

Единый реестр участников СЭЗ формируется и ведется единым координационным центром, в электронном формате на государственном и русском языках.

Управляющая компания СЭЗ не позднее следующего рабочего дня с момента заключения договора об осуществлении деятельности направляет в единый координационный центр копию договора об осуществлении деятельности и размещает информацию о заключении договора на интернет-ресурсе единого координационного центра.

В свою очередь единый координационный центр в течение пяти рабочих дней после получения копии соответствующего договора вносит сведения о заявителе в единый реестр и выдает свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве участника СЭЗ.

Ведение единого реестра включает в себя:

внесение сведений об участниках СЭЗ;

актуализацию сведений об участниках СЭЗ.

Сведения в едином реестре обновляют в следующих случаях:

изменение наименования специальной экономической зоны;

изменение сведений об участнике, внесенных в единый реестр ранее;

заключение дополнительного соглашения к договору об осуществлении деятельности;

прекращение действия договора об осуществлении деятельности.

Актуализация сведений производится в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от управляющей компаний СЭЗ.

При смене управляющей компании СЭЗ, последняя уведомляет об этом уполномоченный орган и единый координационный центр в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о такой смене.

В течение одного рабочего дня со дня внесения сведений в единый реестр единый координационный центр уведомляет о получении статуса участника СЭЗ такое лицо и управляющую компанию. В этот же срок уведомляются органы государственных доходов.

Управляющая компания СЭЗ уведомляет единый координационный центр и органы государственных доходов о прекращении действия договора об осуществлении деятельности не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения действия соответствующего договора.

Также установлено ,что информация из единого реестра размещается на сайте единого координационного центра.

Поправками обновлены Правила распределения управляющей компанией специальной экономической или индустриальной зоны земельных участков между участниками специальной экономической или индустриальной зоны.

После заключения договора об осуществлении деятельности управляющая компания обязана зарезервировать земельный участок под проект участника. Зарезервированную землю нельзя передать другим лицам без согласия участника, кроме случаев, когда он не выполняет обязательства по реализации проекта.

Площадь резервируемого участка не должна превышать указанную в технико-экономическом обосновании проекта.

Особенности для СЭЗ

Земельные участки государственной собственности предоставляются управляющей компании в аренду на срок существования зоны.

Далее она передает их:

участникам, осуществляющим приоритетные виды деятельности, – на безвозмездной основе ;

; лицам, ведущим вспомогательную деятельность, – на возмездной основе.

Площадь территории для вспомогательной деятельности не должна превышать 20% от общей площади СЭЗ. Для проектов обрабатывающей промышленности площадь за пределами производственной зоны ограничена 30% от производственной площади.

Особенности для индустриальных зон

Управляющая компания передает земельные участки участникам на основании договоров об осуществлении деятельности. Раздел участков должен осуществляться без избирательного подхода.

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут передаваться управляющей компании во временное пользование (аренду), а затем участникам – в субаренду. Срок таких договоров не может превышать срок существования зоны.

Собственник земли в частной индустриальной зоне может сам выступать учредителем управляющей компании или участником зоны. В особых индустриальных зонах собственник после полного ввода объектов в эксплуатацию вправе продавать земельные участки участникам.

Помимо этого, поправки внесены в:

Правила представления управляющей компанией специальной экономической и индустриальной зон отчетности.

Типовую форму договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая или индустриальная зона.

Типовую форму договора вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая или индустриальная зона.

Типовую форму договора временного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая или индустриальная зона.

Типовую форму договора временного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая или индустриальная зона.

Типовую форму договора об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны.

Типовую форму договора об осуществлении деятельности в качестве участника индустриальной зоны.

Правила отбора проектов.

Критерии отбора проектов.

Приказ вводится в действие с 29 ноября.