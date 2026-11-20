Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся поправки в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается установление следующих доплат специалистам первичной медико-санитарной помощи:

медицинским работникам доплату за непрерывный стаж работы в организациях первичной медико-санитарной помощи:

врачи: участковый терапевт, участковый педиатр, общей практики, средний медицинский персонал: медицинская сестра участковая, медицинская сестра общей практики, фельдшер, акушер, медицинская сестра патронажная, школьная медицинская сестра:

свыше 2 лет – 20% от должностного оклада;

от должностного оклада; свыше 3 лет – 30% от должностного оклада;

от должностного оклада; свыше 5 лет – 50% от должностного оклада.

Для немедицинских работников организаций первичной медико-санитарной помощи, непосредственно участвующих в сопровождении населения, доплату за психоэмоциональную и физическую нагрузку:

психологам – в размере 300% от базового должностного оклада;

от базового должностного оклада; социальным работникам – в размере 200% от базового должностного оклада.

В Минздраве пояснили, что с 1 января 2027 года будет повышена заработная плата медицинским работникам участковой службы первичной медико-санитарной помощи, а также психологам и социальным работникам участковой службы первичной медико-санитарной помощи.

Предлагаемые меры носят адресный характер и направлены прежде всего на закрепление работников, непосредственно обеспечивающих доступность медицинской помощи населению.

Их реализация позволит снизить текучесть кадров, сократить кадровый дефицит, обеспечить преемственность наблюдения пациентов и уменьшить нагрузку на действующих специалистов, считают в Минздраве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 декабря.