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Сотрудникам методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов повысят зарплаты

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 09:32 Фото: Zakon.kz
В МСХ подготовили постановление правительства, которым вносятся дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается работникам организаций, выполняющим управленческие функции, а также осуществляющим фитосанитарный мониторинг за развитием и распространением вредных, особо опасных вредных организмов и карантинных объектов установить доплату в 100% от должностного оклада.

Речь идет о сотрудниках Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, которые занимаются обследованием территорий с целью выявления очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; определением границ и площади очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; ведением учета очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; составлением краткосрочного и долгосрочного прогнозов распространения карантинных объектов и чужеродных видов.

Как поясняют в МСХ, фитосанитарные мониторинговые обследования проводятся по 50 видам многоядных вредителей, 100 видам специализированных вредителей, 70 видам болезней, 120 видам сорной растительности с/х культур и по 21 видам карантинных объектов.

В период обследований специалисты Методического центра проезжают на автотранспорте в среднем 200-250 км, максимально – до 350-400 км, с нормой обследования на 1 человека 900 га в день. При этом сейчас их зарплата составляет 80-130 тыс. тенге, что вызывает текучесть кадров.

Проект постановления направлен на снижение текучести кадров, стимулирование профессионального уровня специалистов Методического центра, их постоянную работу над повышением своей компетентности, организационных навыков и умений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

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