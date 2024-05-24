Сотрудникам методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов повысят зарплаты

В МСХ подготовили постановление правительства, которым вносятся дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается работникам организаций, выполняющим управленческие функции, а также осуществляющим фитосанитарный мониторинг за развитием и распространением вредных, особо опасных вредных организмов и карантинных объектов установить доплату в 100% от должностного оклада.

Речь идет о сотрудниках Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, которые занимаются обследованием территорий с целью выявления очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; определением границ и площади очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; ведением учета очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов; составлением краткосрочного и долгосрочного прогнозов распространения карантинных объектов и чужеродных видов.

Как поясняют в МСХ, фитосанитарные мониторинговые обследования проводятся по 50 видам многоядных вредителей, 100 видам специализированных вредителей, 70 видам болезней, 120 видам сорной растительности с/х культур и по 21 видам карантинных объектов.

В период обследований специалисты Методического центра проезжают на автотранспорте в среднем 200-250 км, максимально – до 350-400 км, с нормой обследования на 1 человека 900 га в день. При этом сейчас их зарплата составляет 80-130 тыс. тенге, что вызывает текучесть кадров.



Проект постановления направлен на снижение текучести кадров, стимулирование профессионального уровня специалистов Методического центра, их постоянную работу над повышением своей компетентности, организационных навыков и умений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.