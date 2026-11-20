Подготовлен проект приказа министра энергетики, которым вносятся изменения в части запрета на вывоз нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается исключение из-под запрета на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза битума нефтяного, нафты, печного топлива, судового топлива, а также исключение из-под запрета на вывоз железнодорожным транспортом с территории РК нафты.

В Минэнерго пояснили, что принятие проекта приказа позволит создать условия для экспорта битума, нафты, печного и судового топлива, предотвратить затоваривание резервуарных мощностей, обеспечить непрерывность производственных процессов и стабильную загрузку нефтеперерабатывающих предприятий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов. Запрет введен сроком на шесть месяцев на период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года.