Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 17 ноября 2026 года внесены изменения в Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по банковским займам, микрокредитам и вкладам.

Сами Правила изложены в новой редакции.

Требования Правил распространяются на филиалы банков – нерезидентов РК, за исключением филиалов исламских банков – нерезидентов РК.

Годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

при распространении информации, в том числе посредством публикации, рекламы, о величинах (размерах) вознаграждения по кредитам и вкладам;

в договоре, в соответствии с которым услуги предоставляются клиенту;

в личном кабинете клиента на интернет-ресурсе, в мобильном приложении банков при оказании ими электронных банковских услуг, а также микрофинансовых организаций при предоставлении микрокредитов электронным способом.

В договоре размер годовой эффективной ставки вознаграждения указывается в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Если общие условия отражаются в договоре в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

Также говорится, что при предоставлении кредитов кредитор (ломбард и кредитное товарищество – при наличии) обеспечивает размещение на своем интернет-ресурсе средства автоматизированного расчета (калькулятора) годовой эффективной ставки вознаграждения, предназначенного для расчета клиентами (заемщиками) годовой эффективной ставки вознаграждения с учетом всех платежей, связанных с услугой, и отображения ее итогового значения.

Расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится:

на дату заключения договора;

по устному или письменному требованию клиента;

в случае внесения изменений или дополнений в договор, которые влекут изменение суммы (размера) денежных обязательств клиента и кредитора или сроков их исполнения;

в случае осуществления клиентом в период обслуживания кредита платежа, не включенного в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения на дату заключения договора:

- по банковскому займу – платежа, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности;

- по микрокредиту – платежа, указанного в пункте 17 Правил.

Клиент (заемщик) уведомляется об изменении размера годовой эффективной ставки вознаграждения в порядке, предусмотренном договором.

При изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств клиента или срока их уплаты, расчет уточненного значения годовой эффективной ставки вознаграждения производится исходя из остатка основного долга, оставшегося срока кредитования на дату, с которой изменяются условия договора, комиссий, подлежащих оплате клиентом по кредиту, и иных платежей, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения.

При расчете уточненного значения годовой эффективной ставки вознаграждения не учитываются платежи по кредиту, произведенные заемщиком с начала срока действия договора.

Значение годовой эффективной ставки вознаграждения указывается в дополнительном соглашении к договору, на дату, с которой изменяются условия договора, в остальных случаях – на дату заключения договора.

По требованию клиента расчет уточненного значения годовой эффективной ставки вознаграждения по кредиту производится кредитором по выбору клиента до конца срока действия договора с учетом всех платежей, произведенных клиентом с начала срока действия договора, либо на основании оставшегося срока кредитования и остатка основного долга и доводится до него в письменной форме.

При уступке прав (требований) по договору расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по кредиту производится лицом, которому уступлены права (требования).

Информация о величинах вознаграждения по услугам, доводимая до клиентов в любой форме и любым способом при предоставлении, распространении, раскрытии, рекламе услуг, в том числе при устном консультировании клиента, использовании средств массовой информации, объектов наружной (визуальной) рекламы, интернет-ресурсов, содержит сведения о годовой эффективной ставке вознаграждения.

Указывается, что в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу включаются платежи клиента по основному долгу и вознаграждению, а также комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием банковского займа.

Также в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу, выдаваемому клиенту-физическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием банковского займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты которых известны на дату заключения договора банковского займа.

Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу отсутствует возможность определения размеров платежей в пользу лиц на весь срок кредитования, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов, установленных данными лицами и определенных на дату заключения с ними договоров.

Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа или при их введении в период обслуживания банковского займа.

Кроме того, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу, выдаваемому клиенту-юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием банковского займа, предусмотренные договором банковского займа, размеры и сроки выплаты которых известны на дату заключения договора банковского займа, а также следующие платежи клиента в пользу третьих лиц:

платежи клиента в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы банковского займа, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении банковского займа, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) банковского займа либо вытекает из условий банковского займа, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства клиента;

платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за проведение оценки передаваемого в залог имущества;

платежи клиента в пользу уполномоченных агентов, оказывающих услуги банкам по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи банковского займа, передаче документов клиентов банкам, приему платежей и переводов от клиентов в счет погашения банковских займов;

комиссии и платежи клиента в пользу банка и иных организаций в рамках договора банковского счета или договора банковского обслуживания, договора страхования (перестрахования), связанные с получением или обслуживанием займа.

Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу отсутствует возможность определения размеров платежей, указанных в части первой настоящего пункта, за весь срок кредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по банковскому займу включаются платежи за весь срок кредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров.

Комиссии и иные платежи, предусмотренные договором банковского займа, а также платежи, указанные в части первой настоящего пункта, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора банковского займа, учитываются в случае перерасчета годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту, выдаваемому клиенту-физическому лицу, включаются иные платежи заемщиков в пользу третьих лиц, сроки выплаты которых известны на дату заключения договора о предоставлении микрокредита:

платежи заемщика в пользу страховой (перестраховочной) организации, в том числе за счет суммы микрокредита, осуществляемые в рамках договоров добровольного страхования при предоставлении микрокредита, заключение которых оказывает влияние на условия предоставления (изменения) микрокредита либо вытекает из условий микрокредита, включая договоры страхования предмета залога, находящегося в пользовании залогодателя и обеспечивающего обязательства заемщика;

платежи заемщика гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту, выдаваемому клиенту-юридическому лицу, включаются комиссии и иные платежи клиента за выдачу и изменение условий микрокредита, а также платежи, указанные выше.

Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту отсутствует возможность определения размеров платежей, указанных в настоящем пункте, на весь срок микрокредитования, то в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту включаются платежи за весь срок микрокредитования, исходя из тарифов данных лиц, определенных на день заключения с ними договоров.

Платежи, факт взимания которых неизвестен на дату заключения договора о предоставлении микрокредита, в случае перерасчета учитываются в расчете годовой эффективной ставки вознаграждения после фактического платежа.

В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по кредиту не включаются:

платежи клиента по банковскому займу в пользу третьих лиц, за исключением платежей, указанных в части первой пункта 16 Правил;

платежи клиента, связанные с несоблюдением им условий договора, включая неустойку и иные виды штрафных санкций, в том числе за превышение лимита овердрафта, установленного клиенту.

По банковскому займу, выданному с использованием платежной карточки, в расчет годовой эффективной ставки вознаграждения помимо платежей и комиссий, указанных выше, также не включаются:

комиссия за осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета (валюты предоставленного займа);

комиссия за выпуск и обслуживание платежной карточки, в том числе за приостановление (возобновление) операций по кредитной карточке;

комиссия за получение суммы займа наличными деньгами с использованием банкоматов.

Постановление вводится в действие с 30 ноября 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам утрачивают силу.