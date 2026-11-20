Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится:

Сведения о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, подтвержденные медицинским заключением, вносятся уполномоченным органом в области здравоохранения в автоматизированную базу данных с доступом пользователей уполномоченных органов в пределах своей компетенции, в целях осуществления контроля за соблюдением требований по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения.