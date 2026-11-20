Сведения о медицинских допусках и противопоказаниях водителей внесут в единую базу данных
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Министр здравоохранения приказом от 13 ноября 2026 года внесла дополнения в Правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится:
Сведения о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, подтвержденные медицинским заключением, вносятся уполномоченным органом в области здравоохранения в автоматизированную базу данных с доступом пользователей уполномоченных органов в пределах своей компетенции, в целях осуществления контроля за соблюдением требований по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения.
Норма введена в целях контроля за соблюдением требований медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.
Приказ вводится в действие с 30 ноября.
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