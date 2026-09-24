Выдача медсправки для управления автомобилем: как получить и где
В частности, Перечень основных требований к оказанию государственной услуги изложен в новой редакции.
Прием документов осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "цифрового правительства".
Выдают медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством по форме № 073/у медицинские организации на платной основе.
Выдача медицинской справки осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую цифровую систему и подписанной ЭЦП врача.
Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.
Для формирования полного пакета через портал услугополучателю необходимо пройти медицинский осмотр в медицинском учреждении для формирования в электронном формате медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством.
Для людей с ограниченными физическими возможностями в медорганизациях необходимо предусмотреть наличие пандуса, кнопки вызова, зала ожидания, стойки с образцами документов.
Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.