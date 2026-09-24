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Право

Выдача медсправки для управления автомобилем: как получить и где

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:31 Фото: unsplash
Приказом и. о. министра здравоохранения от 17 сентября 2026 года внесены изменения в правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, сообщает Zakon.kz.

В частности, Перечень основных требований к оказанию государственной услуги изложен в новой редакции.

Прием документов осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "цифрового правительства".

Выдают медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством по форме № 073/у медицинские организации на платной основе.

Выдача медицинской справки осуществляется только в электронном формате посредством внесения в медицинскую цифровую систему и подписанной ЭЦП врача.

Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.

Для формирования полного пакета через портал услугополучателю необходимо пройти медицинский осмотр в медицинском учреждении для формирования в электронном формате медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством.

Для людей с ограниченными физическими возможностями в медорганизациях необходимо предусмотреть наличие пандуса, кнопки вызова, зала ожидания, стойки с образцами документов.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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