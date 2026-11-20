Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 12 ноября 2026 года внес изменения в Правила перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что перевод в ВСУЗ ОНБ из организаций высшего и послевузовского образования РК (ОВПО РК), в том числе военных, специальных учебных заведений (ВСУЗ РК), по родственным образовательным программам осуществляется в каникулярный период при наличии вакантных мест на соответствующем курсе, с учетом результатов учебного года и набранного переводного балла, если разница в рабочих учебных планах для бакалавриата составляет не более четырех учебных дисциплин или модуля обязательного компонента, за исключением перевода обучающихся между ВСУЗ ОНБ.

Перевод между ВСУЗ ОНБ допускается для обучающихся первого курса по родственным образовательным программам в течение учебного года или в каникулярный период (летние, зимние каникулы) по решению председателя КНБ РК либо уполномоченного им должностного лица с последующей сдачей имеющейся академической разницы.

Перевод между ВСУЗ ОНБ осуществляется на основании рапорта обучающегося, при отсутствии дисциплинарных взысканий и наличия положительной характеристики руководителя ВСУЗ ОНБ.

Перевод обучающегося внутри ВСУЗ ОНБ с одной образовательной программы на другую осуществляется до начала следующего академического периода при наличии вакантных мест на соответствующем курсе (за исключением последнего академического периода выпускного курса) с учетом результатов учебного года и набранного переводного балла, если разница в рабочих учебных планах для бакалавриата составляет не более четырех учебных дисциплин или модулей обязательного компонента и не более пяти дисциплин или модулей вузовского компонента.

Перевод в ВСУЗ ОНБ на потоки подготовки по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения (на базе высшего образования) не осуществляется.

Лица, обучающиеся в ОВПО РК, изъявившие желание перевестись в ВСУЗ ОНБ (кандидаты на учебу), до 1 декабря года, предшествующего году перевода, через подразделения и территориальные органы КНБ РК подают заявление в произвольной форме с указанием языка обучения на имя начальника ВСУЗ ОНБ.

К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность (нотариально заверенная копия);

копия документа о предыдущем уровне образования с приложением (при наличии), а также их нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык (для лиц, получивших образование за рубежом).

Документ о предыдущем уровне образования для лиц, получивших среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование в зарубежных организациях образования, в том числе их филиалах, а также в научных центрах и лабораториях, проходит процедуру признания документов об образовании.

копия транскрипта, подписанная заместителем руководителя ОВПО РК или ВСУЗ РК, курирующим учебную, учебно-методическую работу, и сотрудником учебно-методического подразделения ОВПО РК, скрепленная гербовой печатью;

сертификат о сдаче Единого национального тестирования или комплексного тестирования (копия);

шесть фотографий (без головного убора, размером 4, 5 х 6 см);

приписное свидетельство (копия);

автобиография и анкета (подлинник).

Лица, обучающиеся во ВСУЗ ОНБ, изъявившие желание перевестись на другую образовательную программу до 1 декабря года, предшествующего году перевода, подают рапорт в произвольной форме с указанием языка обучения на имя начальника ВСУЗ ОНБ.

Правила дополнены пунктом следующего содержания:

В случае положительного рассмотрения рапорта о переводе на другую образовательную программу направляется письмо на согласование в подразделение КНБ, направившее обучающегося на обучение. ВСУЗ ОНБ после получения положительного ответа на перевод обучающегося на другую образовательную программу издает приказ начальника ВСУЗ ОНБ о переводе обучающегося.

Перевод обучающегося осуществляется по окончании учебного семестра согласно академическому календарю.

Также говорится, что при условии, что обучающийся завершил первый академический период в соответствии с рабочим учебным планом, а также если разница в рабочих учебных планах для бакалавриата составляет не более пяти учебных дисциплин, кадровое подразделение ВСУЗ ОНБ в течение двух рабочих дней начинает проводить проверочные мероприятия.

Приказ вводится в действие с 30 ноября 2026 года.