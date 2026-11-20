Минтруда и социальной защиты населения подготовило поправки в Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.

Цель поправок – совершенствование подходов к обучению и проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда, исключение предварительного допуска обучающих организаций, разграничение общих и специальных профессиональных компетенций.

Так, предлагается:

Функции Единого учебно-методического центра (ЕУМЦ) и учебных организаций разграничить. ЕУМЦ сохранит организационно-методическое сопровождение, но не будет обучать отдельные категории лиц.

Отмена ведения Перечня обучающих организаций и Единого перечня сертификатов. Это должно обеспечить равные условия для участников рынка.

Проверку знаний по общим профессиональным компетенциям будут проводить централизованно через Единую цифровую систему (ЕЦС) и бесплатно.

Проверку специальных профессиональных компетенций возложить на экзаменационные комиссии учебных организаций.

Также уточнят продолжительность теоретического и практического обучения и установят квалификационные требования к лекторам и членам экзаменационных комиссий.

Как ожидается, это повысит качество обучения и объективность проверки знаний по безопасности и охраны труда, позволит снизить финансовую и административную нагрузку на субъекты предпринимательства, цифровизация процессов проверки знаний через ЕЦС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 декабря.