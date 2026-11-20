В РК предлагают внедрить внесудебное урегулирование потребительских споров. До сих пор было нечто вроде бы похожее – досудебное. Но и де-юре, и де-факто это совершенно разные вещи. О поправке, предлагаемой проектом нового закона "О защите прав потребителей", рассказывает Zakon.kz.

Потребительский спор – это когда человеку продали некачественный товар, плохо оказали услугу, тяп-ляп сделали работу. И тот, в свою очередь, не желает платить за это деньги, а если уже заплатил, требует вернуть назад.

Типичная ситуация: "мастера" сделали ремонт в квартире, но он вас не устроил. От переделок толку нет, бригадир требует полной оплаты, но вы отказываетесь. Тупик. Похоже, проблему можно решить только судом, однако на самом деле это еще одна проблема.

Во-первых, как в известном анекдоте, одни "мастера" кивают на других – тех, что были до них. Мол, что вы хотите от штукатуров, если фундамент "просел" и стены "поехали". Короче, эти самые... молодцы дом строили. Но кто из них самый главный, в конце концов, молодец, который должен отвечать, без экспертизы не определишь.

Но дело в том – и это во-вторых – в Казахстане действует (хотя правильнее сказать – не действует) многоуровневая схема рассмотрения жалоб потребителей:

1 этап – урегулирование спора с продавцом или изготовителем;

на 2 этапе, если те добровольно не возмещают вред, подключаются уполномоченные государственные органы;

и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 Закона РК "О защите прав потребителей").

Именно в такой последовательности, а не в какой-либо другой. Это называется досудебный порядок. Иначе, если он не соблюден, судья просто не примет иск (согласно нормам Гражданского процессуального кодекса).

"Если законом установлен или договором предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора для определенной категории дел, обращение в суд может быть после соблюдения этого порядка". Часть 6 статьи 8 ГПК

Такой алгоритм не просто нескор. Проблема еще и в том, что на первом этапе, когда потребитель обращается с претензией к исполнителю (изготовителю, продавцу), у того есть только два возможных варианта реакции (согласно статье 42-4 Закона): согласиться с требованиями потребителя или не согласиться.

А вот поторговаться, найти компромисс, т.е. согласиться частично в рамках внесудебного урегулирования – нет. Подчеркиваем это обстоятельство: внесудебного урегулирования. Поскольку еще в 2020 году в Закон была внесена статья 42-8, посвященная возможности досудебного урегулирования потребительских споров. Но такая формулировка лишь запутывала дело.

"Досудебное" – означало, что если стороны мирно не договорятся, последуют следующие этапы и кейс на финальной стадии дойдет до суда. Но какой смысл исполнителю (изготовителю, продавцу) договариваться и возвращать деньги, если он считает себя правым, а позицию – сильной? Как говорится, встретимся в суде – пусть тот и решает.

Однако в проекте нового закона "О защите прав потребителей", который после нескольких лет разработки и переработки внесен на рассмотрение в Курултай, слово "досудебное" заменено на "внесудебное" (регулирование). Кроме того, появилась новая норма (статья 54 законопроекта), вводящая штрафы с исполнителя (изготовителя, продавца) в пользу потребителя, если дело будет рассмотрено именно в судебном порядке и потребитель окажется победителем.

Ранее Zakon.kz публиковал подробную статью о размере этих штрафов и других деталях; интересующиеся могут пройти по ссылке. Поэтому не будем повторяться, скажем лишь, что в случае крупного иска (свыше 90 МРП – в 2026 году почти 390 тысяч тенге) штраф составит 10%.

И при таких раскладах смысл идти на частичное согласие появляется. Тот же хозяин отремонтированной квартиры заключает договор с общественным объединением потребителей (ООП) – по сути, юридической конторой – которое выполняют функцию представителей, адвокатов. И ООП предлагает ремонтникам не просто согласиться или нет с требованиями клиента, а все обсудить и прийти к компромиссу. Без суда. И значит, без возможных штрафов.

А вот если те не согласятся, то в случае проигрыша (а против них, если что, команда профессионалов, специализирующаяся именно на такого рода кейсах, при этом государство именно потребителя считает слабой стороной в договоре) придется уплатить не только компенсацию, но и возместить судебные расходы истца, и оплатить вот этот необыкновенный штраф. Т.е. не тот привычный административный или уголовный штраф, который поступает в бюджет, а именно в карман потребителя.

Предположим, ремонт стоил 5 миллионов. Следовательно, штраф составит полмиллиона. Точнее, этими деньгами потребитель скорее всего оплатит юридические услуги ООП, на что, собственно, и опирается данная схема (мировая практика, к слову). Ведь благодаря штрафу такого рода конторы могут позволить себе брать с небогатых клиентов (каковыми и являются рядовые покупатели) символическую плату за услуги.

Или – возвращаемся к предлагаемой альтернативе – у оплошавшего исполнителя (изготовителя, продавца) будет возможность решить вопрос во внесудебном порядке. За сумму без штрафов и судебных расходов гораздо меньшую, да и торг уместен... Но главное, наличие подобной судебной практики должно, по идее, дисциплинировать всех тех, кто предоставляет потребителям товары, услуги, работы.

Впрочем, мы, похоже, размечтались.