Министр финансов приказом от 19 ноября 2026 года внес изменения в Правила таможенного учета и представления отчетности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что владельцы складов хранения собственных товаров, складов временного хранения, таможенных складов, уполномоченные экономические операторы, операторы электронной торговли ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в орган государственных доходов, в зоне деятельности которого находится место временного хранения, отчет о товарах и транспортных средствах, находящихся на хранении.

При этом, говорится, что операторы электронной торговли ведут раздельный учет товаров.

Кроме того, обновлены учетная книга и форма отчета ТТСМВХ-1. Предусмотрено отражение сведений о декларациях на товары электронной торговли (ДЭТ), индивидуальных накладных, почтовых отправлениях и других транспортных документах.

Установлено разграничение учета: товары, приобретенные физлицами, обозначаются как МВХ, а товары, предназначенные для реализации физлицам, – как таможенный склад.

Обновлены журналы учета товаров, помещенных под процедуру свободного склада, и продукции, изготовленной из таких товаров.

В целом, изменения затрагивают операторов электронной торговли, владельцев складов и уполномоченных экономических операторов.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.