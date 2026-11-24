Министр здравоохранения приказом от 18 ноября 2026 года внес изменения в Правила организации скрининга, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется понятие "медицинская цифровая система" (МЦС) – цифровая система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате.

Отмечается, что анализ МСМ из сыворотки крови или сухих пятен крови и расчет комбинированного риска выполняется в субъектах здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по подвиду "Лабораторная диагностика" и МЦС или лабораторную цифровую систему, интегрированную с МЦС.

Информация о прохождении и результатах ультразвукового скрининга первого, второго, третьего триместров и комбинированного теста первого триместра вносится врачом по специальности "Акушерство и гинекология" или "Общая медицина" или средним медицинским работником по специальности "Акушерское дело" в МЦС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" электронного портала "Регистр прикрепленного населения".

Указывается, что одним из мероприятий пренатального скрининга на втором этапе является мониторинг эффективности пренатального скрининга на основании МЦС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" в соответствии с алгоритмом предоставления информации о проведении пренатального скрининга и индикатором процесса и результата пренатального скрининга.

На втором этапе пренатального скрининга после ИПД при выявлении хромосомных или моногенных наследственных заболеваний плода результат ИПД вносится врачом по специальности "Акушерство и гинекология" или "Общая медицина" или средним медицинским работником по специальности "Акушерское дело" в МЦС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" электронного портала "Регистр прикрепленного населения".

Заключение пренатального консилиума врач по специальности "Медицинская генетика" второго или третьего этапа пренатального скрининга вносит в МЦС.

Медицинские работники организаций родовспоможения и ПМСП вносят сведения о проведении неонатального скрининга в медицинскую документацию (МЦС).

Предусмотрено, что медицинские организации ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, передают местным органам государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения информацию о проведении неонатального скрининга новорожденных.

Местные органы государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию о проведении неонатального скрининга новорожденных в курирующие республиканские центры, которые предоставляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводную информацию и аналитическую справку в уполномоченный орган.

Указывается, что результаты исследований ВОАЭ и КСВП, проведенных на первом и втором этапах, а также обследований в сурдологическом кабинете, вносятся в медицинскую документацию (МЦС) участковым врачом по специальности "Педиатрия", "Общая врачебная практика" или "Семейная медицина".

Организации родовспоможения, ПМСП, сурдологические кабинеты (центры, отделения) ежемесячно предоставляют местным органам государственного управления здравоохранения столицы, областей и городов республиканского значения и в территориальную ПМПК в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении аудиологического скрининга и детях с выявленными нарушениями слуха, ежеквартально проводят сверку с ПМПК о направленных детях.

В свою очередь местные органы государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию о проведении аудиологического скрининга и детях с выявленными нарушениями слуха в курирующие республиканские центры, которые предоставляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводную и аналитическую информацию в уполномоченный орган.

Также говорится, что организации родовспоможения и ПМСП ежемесячно передают местным органам государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения и ПМПК информацию о проведении скрининга развития детей раннего возраста в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально проводят сверку с ПМПК о направленных детях.

Медицинские организации родовспоможения направляют в местные органы государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении офтальмологического скрининга недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии недоношенных в организациях родовспоможения.

Местные органы государственного управления здравоохранением столицы, областей и городов республиканского значения ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию и краткий анализ в курирующие республиканские центры, которые предоставляют сводную информацию в разрезе регионов и аналитическую справку в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный орган.

Приказ вводится в действие с 4 декабря 2026 года.