Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции статьи 105 и части первой статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих порядок обжалования действий (бездействия) и решений органов уголовного преследования и прокурора, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало несогласие заявителя с действиями прокурора города Шымкента, направившего его обращение в Департамент полиции без вынесения процессуального постановления. Жалобы заявителя на эти действия были отклонены судами первой и апелляционной инстанций.

Заявитель полагал, что оспариваемые нормы ограничивают его право на судебную защиту и нарушают принцип равенства всех перед законом и судом.

Конституционный суд отметил, что статья 105 УПК предусматривает порядок рассмотрения жалоб прокурором на действия (бездействие) и решения лиц, осуществляющих досудебное расследование, а также самого прокурора.

Вместе с тем часть первая статьи 106 УПК устанавливает самостоятельную возможность непосредственного обращения в суд, в том числе с жалобой на отказ в приеме заявления об уголовном правонарушении.

Таким образом, отметили в КС, предусмотренный статьей 105 УПК порядок обращения к прокурору не исключает права на судебную защиту и не препятствует использованию самостоятельного судебного механизма, установленного статьей 106 УПК.

В итоге Конституционный суд установил, что заявитель не воспользовался предусмотренной законом возможностью непосредственного обращения в суд, ограничившись ведомственным порядком обжалования и последующим оспариванием действий прокурора. Право на судебную защиту им утрачено не было.