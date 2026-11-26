Утверждены новые цены госмонополии на услуги в сфере информатизации
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Министр юстиции приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в сферах информатизации, обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены новые цены на указанные услуги.
Экспертиза инвестиционного предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности:
- проведение экспертизы инвестиционного предложения на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 409 644 тенге без НДС одна услуга;
- проведение экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 199 570 тенге одна услуга;
- проведение экспертизы технического задания на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 387 671 тенге/услуга;
- осуществление межотраслевой координации по вопросам мониторинга обеспечения кибербезопасности, защиты и безопасного функционирования цифровых объектов "цифрового правительства", казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных цифровых объектов, реагирования на инциденты кибербезопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению кибербезопасности – 2 167 692 741 тенге/услуга;
- осуществление сбора, анализа и обобщения информации отраслевых центров кибербезопасности и центров обеспечения кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности на цифровых объектах "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектах – 360 557 738 тенге/услуга;
- содействие собственникам, владельцам и пользователям цифровых объектов по вопросам обеспечения кибербезопасности – 4 415 583/инцидент;
Также утверждены цены на:
- Проведение испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства".
- Мониторинг обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" посредством системы мониторинга обеспечения кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности.
- Мониторинг событий кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства".
- Осуществление обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных, содержащихся в цифровых объектах.
- Реализация программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности для цифровых объектов "цифрового правительства".
- Обеспечение функционирования цифровых объектов Национального координационного центра кибербезопасности – 170 018 924 тенге/услуга;
- Выявление, пресечение и исследование угроз и инцидентов кибербезопасности на цифровых объектах "цифрового правительства" и предоставление рекомендаций по их устранению или предотвращению – 796 072 873 тенге/услуга;
- Принятие участия в осуществлении государственного контроля в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности – 855 806 тенге/услуга.
Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.
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