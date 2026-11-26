Утверждены новые цены госмонополии на услуги в сфере информатизации

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Министр юстиции приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в сферах информатизации, обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены новые цены на указанные услуги. Экспертиза инвестиционного предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности: проведение экспертизы инвестиционного предложения на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 409 644 тенге без НДС одна услуга ;

; проведение экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 199 570 тенге одна услуга ;

; проведение экспертизы технического задания на создание или развитие цифрового объекта "цифрового правительства" на соответствие требованиям кибербезопасности – 387 671 тенге/услуга ;

; осуществление межотраслевой координации по вопросам мониторинга обеспечения кибербезопасности, защиты и безопасного функционирования цифровых объектов "цифрового правительства", казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных цифровых объектов, реагирования на инциденты кибербезопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению кибербезопасности – 2 167 692 741 тенге/услуга ;

; осуществление сбора, анализа и обобщения информации отраслевых центров кибербезопасности и центров обеспечения кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности на цифровых объектах "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектах – 360 557 738 тенге/услуга ;

; содействие собственникам, владельцам и пользователям цифровых объектов по вопросам обеспечения кибербезопасности – 4 415 583/инцидент; Также утверждены цены на: Проведение испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства".

Мониторинг обеспечения кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" посредством системы мониторинга обеспечения кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности.

Мониторинг событий кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства".

Осуществление обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных, содержащихся в цифровых объектах.

Реализация программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности для цифровых объектов "цифрового правительства".

Обеспечение функционирования цифровых объектов Национального координационного центра кибербезопасности – 170 018 924 тенге/услуга ;

; Выявление, пресечение и исследование угроз и инцидентов кибербезопасности на цифровых объектах "цифрового правительства" и предоставление рекомендаций по их устранению или предотвращению – 796 072 873 тенге/услуга ;

; Принятие участия в осуществлении государственного контроля в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности – 855 806 тенге/услуга. Приказ вводится в действие с 6 декабря 2026 года.

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