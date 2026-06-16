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Право

Утверждены цены на услуги по использованию веб-портала госзакупок

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 08:26 Фото: pixabay
Министр финансов приказом от 10 июня 2026 года утвердил цены на услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок, реализуемые АО "Центр электронных финансов", сообщает Zakon.kz.

Стоимость услуги по использованию веб-портала государственных закупок составляет для пользователей с предельной суммой заявки:

  • до 1 миллиона тенге – 3 170 тенге;
  • до 10 миллионов тенге – 31 695 тенге;
  • до 100 миллионов тенге – 63 391 тенге;
  • до 1 миллиарда тенге – 190 172 тенге;
  • более 1 миллиарда тенге – 386 683 тенге.

В примечании к документу говорится, что стоимость услуги определяется максимальной стоимостью заявки (от плановой суммы лотов, выбранных поставщиком для участия) или заключаемого договора (от плановой суммы договора). Ограничение действует для каждых заявки и договора отдельно, при этом количество подаваемых заявок и договоров в течение оплаченного периода не ограничено.

Оплата услуги производится один раз в год, за двенадцать месяцев, исчисляемых с даты оплаты.

Цены указаны в тенге без налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие с 26 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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