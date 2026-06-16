Утверждены цены на услуги по использованию веб-портала госзакупок
Стоимость услуги по использованию веб-портала государственных закупок составляет для пользователей с предельной суммой заявки:
- до 1 миллиона тенге – 3 170 тенге;
- до 10 миллионов тенге – 31 695 тенге;
- до 100 миллионов тенге – 63 391 тенге;
- до 1 миллиарда тенге – 190 172 тенге;
- более 1 миллиарда тенге – 386 683 тенге.
В примечании к документу говорится, что стоимость услуги определяется максимальной стоимостью заявки (от плановой суммы лотов, выбранных поставщиком для участия) или заключаемого договора (от плановой суммы договора). Ограничение действует для каждых заявки и договора отдельно, при этом количество подаваемых заявок и договоров в течение оплаченного периода не ограничено.
Оплата услуги производится один раз в год, за двенадцать месяцев, исчисляемых с даты оплаты.
Цены указаны в тенге без налога на добавленную стоимость.
Приказ вводится в действие с 26 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.