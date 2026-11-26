Постановлением правительства от 24 ноября 2026 года внесены изменения в Правила выдворения за пределы РК иностранца или лица без гражданства в принудительном порядке, а также содержания в спецучреждении органов внутренних дел выдворяемого лица, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила выдворения за пределы Республики Казахстан иностранного гражданина или лица без гражданства в принудительном порядке, а также содержания в специальном учреждении органов внутренних дел выдворяемого лица, в отношении которого вынесено решение суда о превентивном ограничении свободы передвижения.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что наказание о выдворении иностранного гражданина или лица без гражданства исполняется органами национальной безопасности и внутренних дел РК.

Исполнение вступившего в законную силу приговора, решения, постановления суда по выдворению иностранного гражданина или лица без гражданства, не покинувших территорию республики в срок, указанный в судебном акте о выдворении, производится в принудительном порядке после исполнения основного вида наказания.

Уполномоченные органы или лица, ответственные за исполнение основного вида наказания, информируют органы внутренних дел об исполнении в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего выдворению, основного вида наказания.

Органы внутренних дел с момента получения соответствующей информации проводят мероприятия по организации выдворения иностранного гражданина или лица без гражданства (определение маршрута, места пересечения Государственной границы и приобретение проездных билетов), а также информируют Пограничную службу КНБ РК о предстоящем выдворении.

Выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства осуществляется путем его препровождения органами внутренних дел до пункта пропуска через Государственную границу на железнодорожном транспорте. При отсутствии железнодорожного сообщения (маршрута) выдворение осуществляется иными видами транспорта (воздушный, автомобильный или водный).

В случае нахождения выдворяемого иностранного гражданина или лица без гражданства в одном населенном пункте с пунктом пропуска через Государственную границу его препровождение осуществляется на автомобильном транспорте или в пешем порядке.

Иностранные граждане или лица без гражданства, принятые от иностранного государства в соответствии с международным договором о реадмиссии, ратифицированным РК, но не имеющие законных оснований для въезда и пребывания в РК, подлежат выдворению в случае, если между Казахстаном и государством гражданской принадлежности либо постоянного (преимущественного) проживания такого лица не имеется международного договора о реадмиссии, ратифицированного Казахстаном.

В пункте пропуска через Государственную границу должностные лица органов внутренних дел и Пограничной службы составляют акт о выдворении за пределы республики иностранного гражданина или лица без гражданства, который ими подписывается после пересечения выдворяемым иностранным гражданином или лицом без гражданства Государственной границы.

Расходы по выдворению несут выдворяемые, физические или юридические лица, пригласившие иностранного гражданина или лицо без гражданства в Казахстан либо использовавшие его труд на момент установления факта незаконного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Казахстан.

В случаях отсутствия либо недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению финансирование соответствующих мероприятий производится за счет бюджетных средств, при этом затраченные на выдворение средства подлежат возмещению в судебном порядке по искам заинтересованных государственных органов к вышеназванным лицам.

В смету расходов, связанных с выдворением иностранного гражданина или лица без гражданства, включается стоимость:

проездных документов для иностранного гражданина или лица без гражданства, а также сопровождающих его сотрудников органов внутренних дел;

оформления документов и совершения иных действий, связанных с выдворением.

Также утвержден Порядок содержания в специальном учреждении органов внутренних дел выдворяемого лица, в отношении которого вынесено решение суда о превентивном ограничении свободы передвижения.

Постановление вводится в действие с 6 декабря 2026 года.