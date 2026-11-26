Министр промышленности и строительства приказом от 23 ноября 2026 года внес изменения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что реализация проектов по строительству осуществляется на основании соответствующего права на земельный участок и следующими этапами:

получение исходных материалов для разработки проектов строительства (кроме случаев выдачи исходных материалов вместе с земельным участком для строительства);

разработка и согласование эскиза (эскизного проекта);

разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства;

уведомление государственных органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ, осуществление строительно-монтажных работ;

приемка и ввод в эксплуатацию построенного строительного объекта.

Строительство объектов, относящихся к объектам, предусмотренным пунктом 4 статьи 98 Кодекса, и реконструкция индивидуальных жилых домов не выше двух этажей, не требующая отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории) и не превышающая двух этажей после реконструкции, кроме строительства в районах (зонах) повышенной сейсмической опасности в соответствии с картами сейсмического микрозонирования, а также картами селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков при их наличии, осуществляются по эскизу (эскизному проекту).

Разработка проекта строительства, ее экспертиза, уведомление государственных органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, о начале производства строительно-монтажных работ не требуются.

Государственная услуга "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования, перепрофилирования)" оказывается МИО столицы, городов республиканского значения, районов и городов областного значения.

АЦС ГГК автоматически регистрирует заявление в день его поступления. Если заявление на оказание государственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня услугодателя, то срок начинается со следующего рабочего дня.

В случае обращения заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, срок оказание государственной услуги 1 исчисляется со следующего рабочего дня.

Услугодатель в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом заявителю устанавливается срок три рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие планируемого строительства утвержденным генеральному плану населенного пункта и проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенного пункта.

При отсутствии утвержденного генерального плана, проекта детальной планировки либо схемы развития и застройки населенного пункта предоставление исходных материалов для строительства не допускается.

В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие планируемого строительства утвержденным генеральному плану населенного пункта и проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенного пункта.

При этом правила дополнены пунктом следующего содержания:

Услугодатель приостанавляет процесс оказания государственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права заявителей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;

невозможности оказания государственной или социально ответственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами либо в судебном порядке;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов.

Также дополнено, что процесс оказания государственной услуги приостанавливается:

в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 24-1 Правил, – до определения правопреемника умершего лица или назначения недееспособному лицу опекуна;

в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 24-1 Правил, – до определения позиции государственным органом или до вступления в законную силу судебного акта;

в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 24-1 Правил, – на три рабочих дня, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется заявителя после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Указывается, что услугодатель по ходатайству заявителя или по своей инициативе приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случае действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления заявителю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Информация о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях и дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, направляется уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства в Единый контакт-центр, а также МИО столицы, городов республиканского значения, районов и городов областного значения и оператору "цифрового правительства", осуществляющие прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги.

Государственная услуга "Согласование эскиза" (государственная услуга 2) осуществляется МИО столицы, городов республиканского значения, районов и городов областного значения.

АЦС ГГК автоматически регистрирует заявление в день его поступления. Если заявление на оказание государственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня услугодателя, то срок начинается со следующего рабочего дня.

В случае обращения заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно ТК РК, оказание государственной услуги 2 исчисляется со следующего рабочего дня.

После регистрации заявления и приложенного эскиза (эскизного проекта) услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя проверяет их полноту.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом заявителю устанавливается срок три рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

В случае полноты представленных документов услугодатель рассматривает приложенные документы на соответствие заявителя или представленных материалов, строительных объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги 2.

Также дополнено, в каких случаях услугодатель приостанавляет процесс оказания государственной услуги (см. выше).

Развитие и застройка территорий населенных пунктов и межселенных территории осуществляются на основании утвержденных в установленном порядке генеральных планов населенных пунктов или схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенного генерального плана) и проектов детальной планировки.

Приказ вводится в действие с 26 января 2026 года.